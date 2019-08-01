Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцамиLenta.ru вчера в 13:09
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом». Ролик опубликован на Telegram-канале Baza.
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Геркус — о нападении на фанатов «Спартака»: неприятное и отталкивающее зрелище
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о провале плана Москвы в отношении Киева.
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В четверг вечером прошли ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы, по результатам которых сформировались пары следующего этапа.
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