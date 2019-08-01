Происшествия

Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцамиLenta.ru вчера в 13:09

В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом». Ролик опубликован на Telegram-канале Baza.
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Геркус — о нападении на фанатов «Спартака»: неприятное и отталкивающее зрелище

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Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами

Lenta.ruвчера в 13:09

В сети появилось новое видео инцидента с фанатами «Спартака» в Ростове-на-Дону

RT на русскомвчера в 15:20

В Сети появилось новое видео столкновения фанатов «Спартака» и ростовского ОМОНа

161.ruвчера в 13:59

Появилось новое видео нападения сотрудников ОМОН на болельщиков «Спартака» после матча с ФК «Ростов»

Donday.ruвчера в 16:58

ОМОН в Ростове. Новое видео избиения фанатов «Спартака»

Спорт-Экспрессвчера в 13:00

Ростовский ОМОН сработал нежно с фанатами «Спартака» - эксперт 1Rnd.ru

1rnd.ruвчера в 12:13
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Происшествия

Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно

Обновлено вчера в 22:15
Политика

Медведев поручил проверить, был ли умышленный поджог лесов Сибири

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, МВД и Следственному комитету расследовать возможность умышленного поджога лесов Дальнего Востока и Сибири.
Обновлено вчера в 01:25
Политика

Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ

Ранее президент США призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео

В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13
Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено вчера в 10:22
Политика

Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

Трамп подписал указ о втором пакете санкций по «делу Скрипалей»

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России за предполагаемое использование химического оружия в 2018 году, когда в Великобритании был отравлен бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, а также его дочь Юлия.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Мужчина с ножом напал на полицейских в Сургуте

В Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских.
Обновлено вчера в 15:49
Футбол

«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы

Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

В Nord Stream 2 AG прокомментировали возможные санкции США

В среду комитет сената США по международным делам проголосовал за принятие законопроекта о санкциях против "Северного потока — 2". Законопроект подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин.
Обновлено вчера в 06:16
Общество

Площадь природных пожаров в Якутии превысила 1,2 млн га

Обновлено вчера в 21:18
Космос

Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки

Отмечается, что звуковой "репертуар" аппарата будет меняться и передавать сигналы о других значимых событиях выставки.
Обновлено вчера в 09:17
Общество

Православные отмечают Ильин день

Обновлено вчера в 18:00
Политика

Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая

Глава Белого дома заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в $300 млрд.
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие

Военные силы Израиля нанесли удар по позициям сирийской армии

Обновлено вчера в 09:04
Экономика

Медведев сообщил о «доставшей» ситуации с недобросовестными подрядчиками

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что его «достала ситуация» с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Авто

«АвтоВАЗ» поднял цены на весь модельный ряд Lada

Обновлено вчера в 06:15
Политика

Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Общество

Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа

Обновлено вчера в 14:48
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за роль полицейского

Обновлено 31 июля в 10:41
Политика

Порошенко поведал о провале плана Путина по уничтожению Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о провале плана Москвы в отношении Киева.
Обновлено вчера в 18:53
Хоккей

«Сент-Луис» подписал контракт новичка с Никитой Александровым

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» подписал контракт с российским нападающим Никитой Александровым, информирует официальный сайт действующего обладателя Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 15:37
Экономика

Выручка Apple в России выросла на 30%

Прибыль от продаж продукции компании за прошлый выросла в 1,5 раза и составила 5,77 млрд руб. По итогам 2018 финансового года, который завершился 29 сентября, выручка всего Apple Inc. составила $265,6 млрд, что на 11% больше показателей предыдущего года ($229,2 млрд).
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

«Спартак» согласовал с АЗ переход Тила

Московский "Спартак" договорился с нидерландским клубом АЗ о переходе полузащитника Гуса Тила, сообщает azfanpage.nl.
Обновлено вчера в 21:45
Культура

Стало известно, что не показали на открытии Олимпиады в Сочи

Кирилл Набутов рассказал в новом выпуске программы «Непознер» о непоказанных сценах церемонии открытия Олимпиады в Сочи.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия

Мошенница наживалась на слабослышащих детях в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что злоумышленница получала от клиентов деньги, на которые организация должна была оказать помощь слабослышащим детям.
Обновлено вчера в 23:48
Музыка

Канадка спаслась от пумы, включив песню Metallica

Обновлено вчера в 17:10
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Футбол

Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы

В четверг вечером прошли ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы, по результатам которых сформировались пары следующего этапа.
Обновлено вчера в 18:18
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