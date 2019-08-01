Происшествия

Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцамиLenta.ru 13:09

В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом». Ролик опубликован на Telegram-канале Baza.
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Как ростовский ОМОН избивал фанатов «Спартака»: новое видео с камер

Sport24.ru13:30

Ростовский ОМОН сработал нежно с фанатами «Спартака» - эксперт 1Rnd.ru

1rnd.ru12:13

В Сети появилось новое видео столкновения фанатов «Спартака» и ростовского ОМОНа

161.ru13:59

Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами

Lenta.ru13:09

Опубликовано новое видео нападения ОМОНа на фанатов «Спартака»

Чемпионат13:05

ОМОН в Ростове. Новое видео избиения фанатов «Спартака»

Спорт-Экспресс13:00

Появилось новое видео избиения болельщиков «Спартака»

Панорама Ростова-на-Дону15:00
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
Армия и оружие

В ДНР заявили о ранении трёх ополченцев при атаке беспилотника ВСУ

Обновлено в 14:16
Происшествия

Пять человек задержаны по делу о массовых беспорядках в Москве

Обновлено в 07:29
Армия и оружие

В МИДе прокомментировали создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР

По имеющейся информации, генсек ООН Антониу Гутерреш создал комиссию для расследования случаев "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе".
Обновлено в 14:26
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Футбол

«Тоттенхэм» намерен перехватить Фернандеша у «Манчестер Юнайтед»

Отмечается, что сотрудник "Тоттенхэма" прибудет в Португалию сегодня.
Обновлено в 10:49
Общество

Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа

Обновлено в 14:48
Армия и оружие

Пентагон подтвердил, что США поддерживают боевиков в Сирии

В Пентагоне подтвердили, что занимаются подготовкой бойцов группировки «Магавир Ас-Саура» в районе сирийского Эт-Танфа, рассказав об их эффективности в борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1.
Обновлено в 07:49
Авто

Названы топ-10 моделей, зарегистрированных на юрлица

По состоянию на 1 января 2019 года на юридических лиц в России было зарегистрировано 1,74 млн легковых автомобилей, что составляет около 4% от всего автопарка страны.
Обновлено в 09:08
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Здоровье

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Обновлено в 08:51
Общество

Школьная задача по математике вызвала резонанс в соцсетях

Обновлено в 03:20
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Новые бронеавтомобили «Атлет» начинают этап предварительных испытаний

Новейший бронеавтомобиль "Атлет", разработанный "Военно-промышленной компанией" (ВПК) выходит на этап предварительных испытаний.
Обновлено в 13:17
Здоровье

Измерение роста и веса обошлось россиянке в 83 тысячи

Кроме оплаты: россиянку уговорили оформить договор в микрофинансовой организации на оказание платных медицинских услуг, и в долгах у нее появилась немалая сумма.
Обновлено в 12:29
Футбол

Андре Шюррле провел первую тренировку в «Спартаке»

Обновлено в 10:14
Футбол

«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы

Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено в 10:22
Политика

МЧС не исключает, что примет помощь США в борьбе с лесными пожарами

Обновлено в 12:12
Происшествия

Арестованные в Татарстане боевики «ИГ» планировали захват заложников

Обновлено в 12:19
Космос

Глава NASA: «МКС заслуживает Нобелевскую премию мира»

Глава NASA Джеймс Брайденстайн прокомментировал идею с присуждением Нобелевской премии мира Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 02:04
Происшествия

Перевернувшаяся в лодке на Урале семья манси возвращалась из больницы

Обновлено в 15:03
Авто

Названы все комплектации нового Suzuki Jimny для России

Обновлено 30 июля в 12:51
Политика

ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет

Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
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Луганская «Заря» вышла в 3-й раунд квалификации ЛЕ

В первой игре, прошедшей 25 июля в Подгорице, победу со счетом 3:1 одержала "Заря", которая по сумме двух игр вышла в третий отборочный раунд.
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Футбол

Малком вылетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»

Полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Малком отправился в Санкт-Петербург для подписания соглашения с "Зенитом".
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес

Селена Гомес оборвала общение с подругой, отдавшей ей свою почку

Донором почки для Гомес стала её давняя подруга, актриса Франсия Райса.
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Армия и оружие

Йеменские хуситы разбомбили военный парад в Адене

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Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3

Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Происшествия

«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне

Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
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Шоу-бизнес

СМИ сообщили о новом романе Риты Дакоты

Похоже, певица уже встретила нового мужчину — по крайней мере, об этом сообщают инсайдеры.
Обновлено в 11:37
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