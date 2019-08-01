Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцамиLenta.ru 13:09
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом». Ролик опубликован на Telegram-канале Baza.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
Армия и оружие
В МИДе прокомментировали создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
По имеющейся информации, генсек ООН Антониу Гутерреш создал комиссию для расследования случаев "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе".
Обновлено в 14:26
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Футбол
«Тоттенхэм» намерен перехватить Фернандеша у «Манчестер Юнайтед»
Отмечается, что сотрудник "Тоттенхэма" прибудет в Португалию сегодня.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Пентагон подтвердил, что США поддерживают боевиков в Сирии
В Пентагоне подтвердили, что занимаются подготовкой бойцов группировки «Магавир Ас-Саура» в районе сирийского Эт-Танфа, рассказав об их эффективности в борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1.
Обновлено в 07:49
Авто
Названы топ-10 моделей, зарегистрированных на юрлица
По состоянию на 1 января 2019 года на юридических лиц в России было зарегистрировано 1,74 млн легковых автомобилей, что составляет около 4% от всего автопарка страны.
Обновлено в 09:08
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 08:51
Общество
Школьная задача по математике вызвала резонанс в соцсетях
Обновлено в 03:20
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Новые бронеавтомобили «Атлет» начинают этап предварительных испытаний
Новейший бронеавтомобиль "Атлет", разработанный "Военно-промышленной компанией" (ВПК) выходит на этап предварительных испытаний.
Обновлено в 13:17
Здоровье
Измерение роста и веса обошлось россиянке в 83 тысячи
Кроме оплаты: россиянку уговорили оформить договор в микрофинансовой организации на оказание платных медицинских услуг, и в долгах у нее появилась немалая сумма.
Обновлено в 12:29
Футбол
Андре Шюррле провел первую тренировку в «Спартаке»
Обновлено в 10:14
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Космос
Глава NASA: «МКС заслуживает Нобелевскую премию мира»
Глава NASA Джеймс Брайденстайн прокомментировал идею с присуждением Нобелевской премии мира Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 02:04
Авто
Названы все комплектации нового Suzuki Jimny для России
Обновлено 30 июля в 12:51
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Футбол
Луганская «Заря» вышла в 3-й раунд квалификации ЛЕ
В первой игре, прошедшей 25 июля в Подгорице, победу со счетом 3:1 одержала "Заря", которая по сумме двух игр вышла в третий отборочный раунд.
Обновлено в 14:16
Футбол
Малком вылетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»
Полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Малком отправился в Санкт-Петербург для подписания соглашения с "Зенитом".
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Селена Гомес оборвала общение с подругой, отдавшей ей свою почку
Донором почки для Гомес стала её давняя подруга, актриса Франсия Райса.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Йеменские хуситы разбомбили военный парад в Адене
Обновлено в 09:58
Политика
Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3
Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о новом романе Риты Дакоты
Похоже, певица уже встретила нового мужчину — по крайней мере, об этом сообщают инсайдеры.
Обновлено в 11:37