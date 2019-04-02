Происшествия
Появилось видео избиения Виктории Скрипаль в ЯрославлеЖурналистская правда 05:45
В Сети выложили видеоролик, запечатлевший нападение на племянницу экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Викторию. Очевидцы сняли на видео, как на Викторию Скрипаль, племянницу бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, напали в Ярославле.
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Футбол
Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 14 июля
На заседании общего собрания Российской премьер-лиги была согласована структура календаря чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
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Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн прокомментировал испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
На западе Украины начался бунт из-за забора на границе с Румынией
По данным ведомства, пограничники Мукачевского отряда начали установку заградительного сооружения на линии государственной границы между Украиной и Румынией.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Панин назвал россиян злобными уродцами
Актер Алексей Панин у себя в инстаграме раскритиковал жителей России за злобу.
Обновлено в 07:09
Спорт
Непряева выиграла гонку свободным стилем на ЧР
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла гонку расстоянием на десять километров свободным стилем на российском чемпионате по лыжам, который проходит в эти дни на территории Архангельской области.
Обновлено в 06:29
Происшествия
СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы
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Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии
Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.
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Происшествия
В военной академии в Петербурге произошел взрыв
Спасатели в рацию говорят, что на территории академии Можайского произошел взрыв.
Обновлено в 08:49
Политика
Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 10:15
ЖКХ
В Думе предложили изменить расчет тарифов на вывоз мусора
Комитет Госдумы по экологии намерен попросить Медведева изменить порядок и методику расчета нормативов накопления ТКО (твердые коммунальные отходы) для населения.
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Общество
Последняя норковая ферма в Германии закрылась
Последняя в Германии норковая пушная ферма закрылась в городе Раден.
Обновлено в 04:53
Экономика
ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.
Обновлено в 06:09
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Запашный ответил блогеру на оскорбления Началовой
Цирковой артист Эдгард Запашный ответил популярной блогерше Лене Миро на нападки на его подругу - покойную певицу Юлию Началову.
Обновлено в 08:16
Авто
Тюнинг-ателье Overfinch представило очень черный Range Rover
Салон Range Rover перешили в натуральную черную кожу с контрастной прострочкой белого цвета.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий
Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Обновлено в 10:45
Политика
Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России
Лукашенко убеждён, что доверие и взаимопонимание между Минском и Москвой позволят вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, отвечающий интересам народов двух стран.
Обновлено в 01:42
Технологии
Рунет предложили защитить с помощью российского шифрования
Профильный комитет Государственной думы РФ подготовил поправки в законодательный проект о «суверенном рунете», по которым весь трафик предлагается шифровать с помощью российских устройств, ратифицированных Кабмином.
Обновлено в 03:18
Политика
В штабе Зеленского назвали условие дебатов с Порошенко
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что дебаты с действующим украинским лидером Петром Порошенко могут состояться, если позволит график Зеленского как художественного руководителя студии «Квартал 95».
Обновлено в 09:30
Экономика
Honor стал лидером по продажам смартфонов в России
Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные GfK, бренд Honor стал самым продаваемым среди смартфонов в России - он занял 27,1% рынка за первые три месяца 2019.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.
Обновлено в 06:18
Общество
Москвичам обещают весеннее тепло
Теплая погода до +15 градусов придет в Москву во второй половине апреля, сообщается на сайте российского Гидрометцентра.
Обновлено в 06:06
Общество
Суд продлил Серебренникову домашний арест на три месяца
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
Обновлено в 10:05
Политика
Тимошенко сдалась в борьбе за пост президента Украины
Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не станет обжаловать результаты первого тура выборов.
Обновлено в 06:19
Здоровье
В Екатеринбурге создадут центр по развитию геронтологии и гериатрии
В Екатеринбурге будет создан центр по развитию геронтологии и гериатрии.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Появилось видео дуэли российских атомных подлодок на Камчатке
У берегов Камчатки российские атомные подлодки «Александр Невский» и «Рязань» сошлись в подводной дуэли.
Обновлено в 04:10
Общество
В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году
«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
Обновлено в 07:47