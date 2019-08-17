Происшествия
Появилось видео из салона севшего в кукурузном поле А321ФАН 10:20
Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил аварийную посадку в Подмосковье. Видео было опубликовано в качестве сопровождения к опровержению информации о мародерстве на месте посадки самолета в поле кукурузы.
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с чего всё началось
— На месте происшествия круглосуточно работает следственно-оперативная группа, в том числе и в салоне воздушного судна, — сообщается на официальном сайте ведомства.Life.ru08:10
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