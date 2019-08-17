с чего всё началось

Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил аварийную посадку в Подмосковье. Видео было опубликовано в качестве сопровождения к опровержению информации о мародерстве на месте посадки самолета в поле кукурузы.

Происшествия На шахте в Кузбассе произошел пожар. Горняков эвакуируют На шахте "Грамотеинская" в Кемеровской области вечером в субботу, 17 августа, возник пожар.

Общество Уникальный древний саркофаг обнаружили в Крыму Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи.

Экономика В России выросла выручка малых предприятий Объем выручки малых предприятий за год вырос на 25 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

Общество В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой Дороги в Дохе стали красить в голубой цвет, чтобы охладить их, передает в субботу, 17 августа, «РИА Новости» со ссылкой на местное издание Ar Raya.

Энергетика Стало известно об отказе Китая от венесуэльской нефти из-за санкций Крупнейшая китайская нефтегазовая компания CNPC решила отказаться от прямых закупок венесуэльской нефти из-за ужесточения американских санкций против Венесуэлы.

Баскетбол Сборная России уступила Литве с разницей в 16 очков На товарищеском турнире в финском Эспоо сборная России проиграла команде Литвы. Встреча завершилась со счетом 72:88.

Общество На Сочи обрушился сильный ливень Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Политика Президент Сербии пригласил Шойгу посетить Белград Президент Сербии Александр Вучич пригласил главу Минобороны России Сергея Шойгу посетить Белград, чтобы оценить достижения сербской армии.

Происшествия 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Армия и оружие Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.

Здоровье Минздрав предложил не продавать чипсы и газировку на работе Специалисты предлагают расширить ассортимент в столовых продуктами для «здорового перекуса», к которым Минздрав относит йогурты с содержанием жира менее 2,5%, яблочные чипсы, зерновые батончики, пишет РБК.

Армия и оружие Американский беспилотник заметили у берегов Крыма Около 17 часов по московскому времени беспилотник заметили у черноморского побережья: Global Hawk облетел Крым и направился в сторону Краснодара.

Гаджеты Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием» Само собой трассировка лучей станет стандартом в индустрии в ближайшие годы, но на данный момент, если оперировать сухими цифрами из отчета компании, для пользователей технология не является настолько необходимой, чтобы тратить на нее большие средства.

Политика У Зеленского ответили на упреки по бюджетникам Ранее Зеленский говорил, что военный парад ко Дню независимости проводиться не будет, а деньги лучше потратить на премии военным.

Кино Умер создатель мультяшного кролика Роджера Уильямс получил широкую известность после того, как стал режиссёром-мультипликатором фильмов "Кто подставил кролика Роджера" и "Розовая пантера".

Общество В Королевском театре Мадрида выразили слова поддержки Пласидо Доминго Руководство Королевского театра Мадрида выразило полную неприязнь к любому поведению, которое может быть истолковано в качестве сексуального домогательства, также оно выражает сочувствие всем жертвам подобных нападок.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала провокационный снимок На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.

Общество Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797% Продажи учебников по математике и информатике у Ozon выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Происшествия Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.