Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС РоссииРИА Новости 01:50
Минобороны опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО. Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. На кадрах видно, как происходит разворачивание и подготовка ракеты к старту.
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