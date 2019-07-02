Армия и оружие
Появилось видео испытаний новой ракеты системы ПРОГазета.Ru 01:57
Минобороны выложило видео испытаний новой ракеты системы ПРО, которые состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщает РИА "Новости". На видеозаписи видно, как ракета взмывает в воздух.
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