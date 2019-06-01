Армия и оружие
Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3МГазета.Ru 02:19
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Происшествия
На заводе в Дзержинске произошли взрывы
Обновлено в 05:20
Культура
Региональные музеи получат 24 тысячи произведений искусства
Глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский передал руководителям региональных музеев приказы на пополнение их фондов произведениями из коллекции Международной конфедерации союзов художников.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Певица Алена Свиридова показала фото без макияжа
Известная российская певица Алена Свиридова поделилась с подписчиками фотографией без макияжа.
Обновлено в 08:15
Общество
Опубликовано фото смеющегося Ким Чен Ына в окружении рыдающих детей
Северокорейское центральное телеграфное агентство (ЦТАК) рассказало о посещении главой государства Ким Чен Ыном дворца школьников "Путь учебы в 1000 ли" и разместило его фото в окружении рыдающих детей.
Обновлено в 02:33
Футбол
Финал Лиги чемпионов начнут с минуты молчания в память о Рейесе
УЕФА объявил о минуте молчания перед финалом Лиги чемпионов, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Обновлено в 10:05
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Анастасии Волочковой из бюджета
Как стало известно, Анастасия Волочкова все же выступит на открытии курортного сезона в Анапе.
Обновлено вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» фонду им. Анжелы Вавиловой
В марте 2003 года уроженец Казани Владимир Вавилов основал и стал председателем правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией им. Анжелы Вавиловой.
Обновлено в 10:49
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено вчера в 00:00
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Петербурге мать подростка обвинила полицейских в избиении сына. Его заподозрили в краже из магазина
В городе Колпино под Санкт-Петербургом полицейские избили в отделении 17-летнего подростка Вадима Коваля, которого заподозрили в краже из магазина.
Обновлено в 11:18
Футбол
Московское «Динамо» подписало Кадири
Кадири выступает за тульский "Арсенал" с лета 2018 года на правах аренды.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Трамп прокомментировал стрельбу в Вирджинии
Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой, который произошёл в городе Вирджиния-Бич.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона
Накануне неувядающая певица весело отпраздновала 46-летие, а компанию ей составили близкие и друзья.
Обновлено в 10:21
Общество
СП: в России пенсионеры могут тратить в день не более 200 рублей
За среднюю пенсию контролирующий орган учел 14 тысяч рублей в месяц. При подсчете учитывались обязательные расходы на жилье и лекарства.
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия
В Москве противники алкоголя и курения устроили драку
В Москве в районе Китай-Города позиционирующие себя как противники алкоголя и курения активисты движения «Лев против» устроили конфликт, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 11:21
Политика
Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17
Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.
Обновлено в 09:37
Политика
Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена
Обновлено в 10:14
Происшествия
Суд арестовал двух следователей СК и адвоката по делу о взятке
Как ранее сообщила официальный представитель ГСУ СК Москвы, указанные должностные лица следственного подразделения СК РФ вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки в размере 1 миллиона рублей от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов.
Обновлено в 10:53
Политика
Глава Пентагона посоветовал Китаю поддерживать хорошие отношения с США
Китаю следует поддерживать хорошие отношения с США, потому что это будет отвечать интересам Пекина, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Наука
Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме
Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.
Обновлено вчера в 09:57
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
В Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда №8 сообщением Новосибирск - Владивосток сошли утром с рельсов на станции Куэнга Могочинского региона Забайкальской железной дороги.
Обновлено в 04:14
Кино
Умер известный американский гангстер Фрэнк Лукас
Обновлено в 04:58
Происшествия
Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области
Появилось видео задержания депутата Ивановской областной думы, бывшего губернатора области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 09:16
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети
Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
Обновлено в 07:24
Политика
Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне
Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20.
Обновлено вчера в 20:23