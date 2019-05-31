Армия и оружие
Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3МРоссийская газета 04:38
В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3. Видео опубликовано на YouTube телеканала "Звезда".
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Экономика
Конкурс на проектирование скоростной автотрассы Москва–Казань может начаться в конце 2019
Обновлено в 09:42
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 19
Количество пострадавших в результате взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 19 человек.
Обновлено в 06:36
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено вчера в 00:00
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская впервые рассказала о разводе с Кириллом Дыцевичем
Актриса Настасья Самбурская не любит афишировать личную жизнь, а в эфире шоу «Пятница с Региной» скудно, но все-таки рассказала о наболевшем эпизоде.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России
Китайское издание Sohu выпустило статью о «самой страшной в мире» российской ракете, которая в ближайшем будущем будет поставлена на вооружение.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия
Гоша Куценко подрался с Алексеем Воробьевым в туалете
Обновлено в 07:59
Происшествия
Названа сумма компенсаций после катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Министр транспорта России Евгений Дитрих назвал сумму компенсаций пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 в Шереметьево, передает ТАСС.
Обновлено в 09:51
Общество
Зеленский впервые показал публике сына
Шестой президент Украины Владимир Зеленский впервые показал общественности фотографии шестилетнего сына.
Обновлено в 08:22
Происшествия
В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Происшествия
В Адыгее пассажирский поезд загорелся после столкновения с грузовиком
В Тахтамукайском районе Адыгеи пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 09:43
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг пользу укусов клещей
В Роспотребнадзоре прокомментировали слова о пользе укусов клещей и заявили, что они никак не могут повысить иммунитет человека.
Обновлено в 08:30
Политика
Китай ввел ответные пошлины на товары из США объемом 60 млрд долларов
Китай ввел импортные ответные пошлины на товары из США общим объемом 60 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 16:09
Наука
Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения
В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Певица Алена Свиридова показала фото без макияжа
Известная российская певица Алена Свиридова поделилась с подписчиками фотографией без макияжа.
Обновлено в 08:15
Политика
Китай создаст свой «черный список» в ответ на санкции США
Минкоммерции КНР заявило о намерении создать собственный «черный список» иностранных юридических и физических лиц, которые препятствуют деятельности китайских компаний, преследуя некоммерческие цели.
Обновлено вчера в 06:08
Наука
Исследователи выяснили, что Twitter снижает успеваемость студентов
В итальянском университете Святого Сердца выяснили, как социальная сеть Twitter влияет на успеваемость студентов.
Обновлено в 01:58
Футбол
Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет
Обновлено в 08:04
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке
По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Политика
Пушков рассказал, при каком условии Зеленскому объявят импичмент
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter внутриполитическую борьбу президента Украины Владимира Зеленского с оппонентами.
Обновлено в 08:49
Музыка
Группа «Фабрика» ищет новую солистку
Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
Хоккей
«Виннипег» подписал контракт с Чибисовым
Обновлено в 09:16
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено вчера в 01:22
Шоу-бизнес
В Сети появился архивный снимок семидесятых годов Аллы Пугачевой с дочерью Кристиной
Снимок датирован второй половиной семидесятых годов. На фотографии девочке не больше семи лет.
Обновлено в 07:02
Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Футбол
Антон Миранчук рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов
Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук ответил на вопрос, кого он будет поддерживать в финале Лиги чемпионов, где встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Обновлено в 06:46
Спорт
ВФЛА выполнила последнее требование IAAF для восстановления в правах
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) полностью оплатила задолженность перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) и этим выполнила последнее требование дорожной карты по восстановлению в правах, сообщил 1 июня президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
Обновлено в 08:27