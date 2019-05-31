Армия и оружие

Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3МРоссийская газета 04:38

В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3. Видео опубликовано на YouTube телеканала "Звезда".
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Опубликовано видео испытаний модернизированного в Казани Ту-22М3М

Татар-информ09:48

СМИ опубликовали видео полета казанского бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М

Kazanfirst.ru06:21

Новейший Ту-22М3М пригрозил авианосцам «Кинжалом»

Утро.ruвчера в 10:14

В Сети появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

РИА Новости00:40

Раскрыты особенности бомбардировщика Ту-22М3М

ТК Звездавчера в 22:57

Опубликовано видео полета казанского бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М

БИЗНЕС Online03:02

В Сети появились кадры испытаний новейшего бомбардировщика Ту-22М3М

Слово и Деловчера в 10:35
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Экономика

Конкурс на проектирование скоростной автотрассы Москва–Казань может начаться в конце 2019

Обновлено в 09:42
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 19

Количество пострадавших в результате взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 19 человек.
Обновлено в 06:36
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено вчера в 00:00
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская впервые рассказала о разводе с Кириллом Дыцевичем

Актриса Настасья Самбурская не любит афишировать личную жизнь, а в эфире шоу «Пятница с Региной» скудно, но все-таки рассказала о наболевшем эпизоде.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России

Китайское издание Sohu выпустило статью о «самой страшной в мире» российской ракете, которая в ближайшем будущем будет поставлена на вооружение.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия

Гоша Куценко подрался с Алексеем Воробьевым в туалете

Обновлено в 07:59
Происшествия

Названа сумма компенсаций после катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Министр транспорта России Евгений Дитрих назвал сумму компенсаций пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 в Шереметьево, передает ТАСС.
Обновлено в 09:51
Общество

Зеленский впервые показал публике сына

Шестой президент Украины Владимир Зеленский впервые показал общественности фотографии шестилетнего сына.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Происшествия

В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда

Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Происшествия

В Адыгее пассажирский поезд загорелся после столкновения с грузовиком

В Тахтамукайском районе Адыгеи пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 09:43
Здоровье

Роспотребнадзор опроверг пользу укусов клещей

В Роспотребнадзоре прокомментировали слова о пользе укусов клещей и заявили, что они никак не могут повысить иммунитет человека.
Обновлено в 08:30
Политика

Китай ввел ответные пошлины на товары из США объемом 60 млрд долларов

Китай ввел импортные ответные пошлины на товары из США общим объемом 60 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 16:09
Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Певица Алена Свиридова показала фото без макияжа

Известная российская певица Алена Свиридова поделилась с подписчиками фотографией без макияжа.
Обновлено в 08:15
Политика

Китай создаст свой «черный список» в ответ на санкции США

Минкоммерции КНР заявило о намерении создать собственный «черный список» иностранных юридических и физических лиц, которые препятствуют деятельности китайских компаний, преследуя некоммерческие цели.
Обновлено вчера в 06:08
Наука

Исследователи выяснили, что Twitter снижает успеваемость студентов

В итальянском университете Святого Сердца выяснили, как социальная сеть Twitter влияет на успеваемость студентов.
Обновлено в 01:58
Футбол

Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет

Обновлено в 08:04
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Политика

Трамп назвал Меган Маркл «злобной» за высказывания о нем в прошлом

Обновлено в 01:21
Политика

Пушков рассказал, при каком условии Зеленскому объявят импичмент

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter внутриполитическую борьбу президента Украины Владимира Зеленского с оппонентами.
Обновлено в 08:49
Музыка

Группа «Фабрика» ищет новую солистку

Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
Хоккей

«Виннипег» подписал контракт с Чибисовым

Обновлено в 09:16
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено вчера в 01:22
Шоу-бизнес

В Сети появился архивный снимок семидесятых годов Аллы Пугачевой с дочерью Кристиной

Снимок датирован второй половиной семидесятых годов. На фотографии девочке не больше семи лет.
Обновлено в 07:02
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Футбол

Антон Миранчук рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук ответил на вопрос, кого он будет поддерживать в финале Лиги чемпионов, где встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Обновлено в 06:46
Спорт

ВФЛА выполнила последнее требование IAAF для восстановления в правах

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) полностью оплатила задолженность перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) и этим выполнила последнее требование дорожной карты по восстановлению в правах, сообщил 1 июня президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
Обновлено в 08:27
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