Армия и оружие
Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3МРоссийская газета 04:38
В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3. Видео опубликовано на YouTube телеканала "Звезда".
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Общество
В центре Симферополя открыли памятник Чижику-Пыжику
Обновлено в 05:04
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Культура
Егор Крид высмеял анонс нового сезона «Холостяка»
Российский певец Егор Крид посмеялся над анонсом нового "Холостяка". Об этом он сообщает в своём "Инстаграме".
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
Названа причина взрывов на оборонном заводе под Нижним Новгородом
Два взрыва на оборонном заводе в Дзержинске Нижегородской области могли произойти из-за технологических нарушений при производстве взрывчатки.
Обновлено в 05:41
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Общество
В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку»
В Югре чиновница Любовь Иванцова, в ответ на жалобы сельских жителей о закрытии единственной переправы через Обь, предложила "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено вчера в 13:18
Футбол
«Зенит» может провести товарищеский матч в России с «Барселоной»
Петербургский футбольный клуб «Зенит» в летнее межсезонье может провести товарищеский матч с «Барселоной».
Обновлено в 05:41
Экономика
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Игры
В Steam бесплатно раздают платформер Kao the Kangaroo: Round 2
Обновлено в 03:43
Общество
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
Путь к отмене роуминга В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.
Обновлено вчера в 22:18
Общество
Волочкова назвала заявление мэра Анапы о её выступлении пиаром
Российская балерина Анастасия Волочкова назвала мэра Анапы Юрия Полякова «рачительным хозяином», который решил отменить её выступление в курортном городе, чтобы пропиариться.
Обновлено вчера в 07:33
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Экономика
Bloomberg: биткоин признан бесполезным
На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 10:18
Политика
Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка
Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Общество
Опубликовано фото смеющегося Ким Чен Ына в окружении рыдающих детей
Северокорейское центральное телеграфное агентство (ЦТАК) рассказало о посещении главой государства Ким Чен Ыном дворца школьников "Путь учебы в 1000 ли" и разместило его фото в окружении рыдающих детей.
Обновлено в 02:33
Энергетика
СМИ узнали о решении четырех НПЗ поделить грязную нефть из «Дружбы»
Нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии достигли предварительного соглашения насчет грязной нефти из трубопровода «Дружба», пишет Reuters со ссылкой на четыре осведомленных о ситуации источника.
Обновлено вчера в 13:53
Политика
Помпео считает НАТО важным инструментом для устрашения России
По мнению Помпео, "НАТО является очень важным инструментом для устрашения России".
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой
Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.
Обновлено вчера в 11:25
Политика
Чижов назвал пассивной позицию ЕС по ситуации в Косово
Европейский союз пассивно относится к происходящему в частично признанной Республике Косово, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в пятницу, 31 мая.
Обновлено вчера в 13:57
Наука
Названа новая причина вымирания неандертальцев
Неандертальцы могли вымереть не из-за глобальных климатических изменений или конкуренцией с кроманьонцами, а по причине сокращения плодовитости их женщин.
Обновлено вчера в 09:33
Шоу-бизнес
Бывшая жена Башарова покинула Россию: «Билет в один конец»
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Керченском проливе стартовал рекордный массовый заплыв
Рекордный по числу участников заплыв через Керченский пролив стартовал в субботу, в нем принимают участие 50 спортсменов, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Бывший губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции
В Иваново задержан депутат областной думы, бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета России.
Обновлено в 04:41
Футбол
Месси раскритиковал «Реал» за продажу Роналду
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не понимает, как руководство мадридского «Реала» решило продать форварда Криштиану Роналду.
Обновлено в 04:45
Наука
Трансгенный грибок уничтожил 99% популяции малярийных комаров
Группой американских ученых из университета Мэриленд при активном участии специалистов из института IRSS Буркина-Фасо был создан генетически измененный грибок, который способен уничтожить 99 процентов популяции малярийных комаров.
Обновлено вчера в 16:31
Культура
Владимир Путин поздравил Надежду Кадышеву с юбилеем
Обновлено в 05:33