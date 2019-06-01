Армия и оружие

Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3МРоссийская газета 04:38

В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3. Видео опубликовано на YouTube телеканала "Звезда".
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«Звезда» опубликовала кадры испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

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