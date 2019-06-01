Армия и оружие
Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3МРоссийская газета 04:38
В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3. Видео опубликовано на YouTube телеканала "Звезда".
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В Москве построят около 20 причалов для речных трамваев
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Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
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Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей
Заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны, а также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами.
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В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии
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