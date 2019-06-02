Появилось видео испытаний баллистической ракеты в КитаеРБК 12:57

Военно-морские силы Китайской Народной Республики успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету нового поколения JL-3, пишет издание DefenceBlog, опубликовавшее кадры с ракетой в Twitter.

Политика Президент Казахстана рассказал о знакомстве с Путиным Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, как познакомился с российским коллегой Владимиром Путиным.

Единоборства Руис-младший сенсационно победил Джошуа Энди Руис-младший сенсационно победил Энтони Джошуа и стал абсолютным чемпионом мира, сообщает "Советский спорт".

Футбол Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.

Игры В бесплатном дополнении к платформеру Celeste будет более 100 новых уровней Создатель Celeste Мэтт Торсон сообщил, что в бесплатном дополнении к игре будет более 100 уровней.

Армия и оружие National Interest назвал российского конкурента F-35 Российский многоцелевой истребитель МиГ-35 поколения 4++ является достойным конкурентом американскому многофункциональному истребителю-бомбардировщику пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning, считает издание The National Interest.

Происшествия Подозреваемый в убийстве глава Раменского района уволен Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве, уволен с 29 мая.

Шоу-бизнес Наследство покойной Юлии Началовой оценили в 100 млн рублей Наследство скончавшейся в 38-летнем возрасте Юлии Началовой оценили в 100 млн рублей.

Политика Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube Возмутившее украинского главного военного прокурора видео было опубликовано на YouTube 26 мая пользователем с ником 30192.

Общество Власти Петербурга намерены удвоить туристический поток в город Власти Санкт-Петербурга в перспективе намерены вдвое увеличить туристический поток в город благодаря развитию туристической инфраструктуры и организации международных мероприятий, сообщил журналистам в воскресенье врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Происшествия Пассажирский поезд Адлер – Нижневартовск столкнулся с грузовиком Пассажирский поезд Адлер – Нижневартовск столкнулся с грузовиком, после чего загорелись автомобиль и один из вагонов.

Недвижимость Пермь бьет рекорды по росту цен на новостройки За год рост цен на новые квартиры в Перми составил 13,07%, а средняя стоимость одного квадратного метра в новом доме достигла 59,9 тыс. рублей.

Политика Максакова назвала имя организатора убийства Вороненкова Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Политика В Госдуме предложили уволить Сердюкова Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.

Политика Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ Указывается, что у американского правительства всё меньше времени на то, чтобы добиться экстрадиции Ассанжа из Великобритании, так как для его передачи США Вашингтон должен предъявить дополнительное обвинение против основателя WikiLeaks в течение 60 дней с момента первого обвинения.

Футбол Определились все участники нового сезона РПЛ Стали известны все команды, которые сыграют в следующем сезоне РПЛ.

Происшествия Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске достигло 85 В результате взрывов, произошедших в субботу на заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, по уточненным данным Минздрава, за медицинской помощью обратились 85 человек.

Футбол Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо» Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в ближайшее время может стать новым главным тренером московского "Торпедо".

Общество Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Российская балерина Анастасия Волочкова показала номер, за который отказался платить из бюджета мэр Анапы Юрий Поляков.

Общество Маленький дегустатор привел в восторг окружающих в ходе приема в Кремле Маленький мальчик из многодетной семьи не скрывал эмоций от блюд, которые ему удалось распробовать в ходе приема, передают «Вести».

Футбол Дмитрий Черышев извинился за удаление в матче с «Крыльями» Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев после победы над "Крыльями Советов" в ответном стыковом матче за место в премьер-лиге (1:0) извинился за свое удаление.

Происшествия Более 2 тыс. человек вышли на уборку мусора после взрывов в Дзержинске Более 2 тыс. человек вышли на уборку мусора и стекла после взрывов на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске.