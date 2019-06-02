Армия и оружие
Появилось видео испытаний баллистической ракеты в КитаеРБК 12:57
Военно-морские силы Китайской Народной Республики успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету нового поколения JL-3, пишет издание DefenceBlog, опубликовавшее кадры с ракетой в Twitter.
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Политика
Президент Казахстана рассказал о знакомстве с Путиным
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, как познакомился с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:26
Единоборства
Руис-младший сенсационно победил Джошуа
Энди Руис-младший сенсационно победил Энтони Джошуа и стал абсолютным чемпионом мира, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с участием четырех машин в Москве
Два человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на юго-западе Москвы.
Обновлено в 12:09
Футбол
Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов
Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Игры
В бесплатном дополнении к платформеру Celeste будет более 100 новых уровней
Создатель Celeste Мэтт Торсон сообщил, что в бесплатном дополнении к игре будет более 100 уровней.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
National Interest назвал российского конкурента F-35
Российский многоцелевой истребитель МиГ-35 поколения 4++ является достойным конкурентом американскому многофункциональному истребителю-бомбардировщику пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning, считает издание The National Interest.
Обновлено в 13:26
Здоровье
Эксперты дали рекомендации студентам по «выживанию» в период сессии
Эксперты озвучили рекомендации для студентов, актуальные на период сдачи сессии.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Подозреваемый в убийстве глава Раменского района уволен
Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве, уволен с 29 мая.
Обновлено 31 мая в 17:15
Шоу-бизнес
Наследство покойной Юлии Началовой оценили в 100 млн рублей
Наследство скончавшейся в 38-летнем возрасте Юлии Началовой оценили в 100 млн рублей.
Обновлено в 02:43
Политика
Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube
Возмутившее украинского главного военного прокурора видео было опубликовано на YouTube 26 мая пользователем с ником 30192.
Обновлено в 13:31
Общество
Власти Петербурга намерены удвоить туристический поток в город
Власти Санкт-Петербурга в перспективе намерены вдвое увеличить туристический поток в город благодаря развитию туристической инфраструктуры и организации международных мероприятий, сообщил журналистам в воскресенье врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Пассажирский поезд Адлер – Нижневартовск столкнулся с грузовиком
Пассажирский поезд Адлер – Нижневартовск столкнулся с грузовиком, после чего загорелись автомобиль и один из вагонов.
Обновлено вчера в 11:49
Недвижимость
Пермь бьет рекорды по росту цен на новостройки
За год рост цен на новые квартиры в Перми составил 13,07%, а средняя стоимость одного квадратного метра в новом доме достигла 59,9 тыс. рублей.
Обновлено в 12:50
Политика
Максакова назвала имя организатора убийства Вороненкова
Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
Политика
В Госдуме предложили уволить Сердюкова
Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.
Обновлено 31 мая в 00:18
Политика
Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ
Указывается, что у американского правительства всё меньше времени на то, чтобы добиться экстрадиции Ассанжа из Великобритании, так как для его передачи США Вашингтон должен предъявить дополнительное обвинение против основателя WikiLeaks в течение 60 дней с момента первого обвинения.
Обновлено в 11:59
Футбол
Определились все участники нового сезона РПЛ
Стали известны все команды, которые сыграют в следующем сезоне РПЛ.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске достигло 85
В результате взрывов, произошедших в субботу на заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, по уточненным данным Минздрава, за медицинской помощью обратились 85 человек.
Обновлено вчера в 16:35
Футбол
Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»
Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в ближайшее время может стать новым главным тренером московского "Торпедо".
Обновлено в 10:30
Общество
Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы
Российская балерина Анастасия Волочкова показала номер, за который отказался платить из бюджета мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 10:58
Общество
Маленький дегустатор привел в восторг окружающих в ходе приема в Кремле
Маленький мальчик из многодетной семьи не скрывал эмоций от блюд, которые ему удалось распробовать в ходе приема, передают «Вести».
Обновлено в 09:42
Футбол
Дмитрий Черышев извинился за удаление в матче с «Крыльями»
Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев после победы над "Крыльями Советов" в ответном стыковом матче за место в премьер-лиге (1:0) извинился за свое удаление.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Более 2 тыс. человек вышли на уборку мусора после взрывов в Дзержинске
Более 2 тыс. человек вышли на уборку мусора и стекла после взрывов на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске.
Обновлено в 13:19
Футбол
«Ливерпуль» проводит парад в честь победы в Лиге чемпионов
Обновлено в 12:31
Теннис
Надаль и Федерер вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Обновлено в 13:43
Происшествия
Нападение водителя джипа на мужчину в Подмосковье попало на видео
На кадрах заметно, как водитель внедорожника Toyota Land Cruiser подрезал "Ладу" и встает на полосе перед ней.
Обновлено в 08:38