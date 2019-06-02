Армия и оружие

Испытания китайской ядерной ракеты нового поколения попали на видеоПрофиль 09:38

Китай провел успешные испытания баллистической ракеты нового поколения. Она будет запускаться с подводных лодок. Видео с испытаний опубликовано на странице Defence Blog в Twitter.
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Видео: Китай успешно запустил ракету нового поколения

Газета.Ru09:43

Видео: Китай испытал ядерную ракету нового поколения

Российская газета07:18

СМИ: Китай испытал ядерную ракету нового поколения

Life.ru09:36

Испытания Китаем новой ядерной ракеты попали на видео

РЕН ТВ08:16

Испытания новой китайской ракеты сняли на видео

Взгляд.ру07:48

В сети появилось видео полета новейшей ядерной ракеты Китая

Московский Комсомолец07:37

Китай испытал ядерную ракету нового поколения JL-3: видео

ТК Звезда09:38
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Политика

Глава МИД Британии заявил, что обсудит с Трампом и Помпео «российское вмешательство»

Глава британского МИД Джереми Хант заявил в воскресенье, что обсудит приписываемое России вмешательство в выборы стран по всему миру с президентом США Дональдом Трампом и с госсекретарем Майклом Помпео, которые посетят королевство с официальным визитом на следующей неделе.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Полиция завела уголовные дела из-за сноса бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 13:59
Политика

Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре

Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом возросло до 15

В результате столкновения автобуса и грузовика на трассе М4 «Дон» в Ростовской области пострадали 15 человек, 11 из которых госпитализированы.
Обновлено в 09:27
Общество

Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило освободить россиян от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 13:33
Наука

Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа

Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.
Обновлено в 03:47
Общество

Около 3,5 тыс. человек приняли участие в митинге КПРФ в Сыктывкаре

Митинг КПРФ, на который пришло не более 3,5 тыс. человек, завершился в Сыктывкаре.
Обновлено в 09:24
Происшествия

СК начал проверку из-за появления стай бродячих собак в Подмосковье

Следователи выясняют причины массового скопления бездомных собак на улицах подмосковных городов Ивантеевка, Щелково и Ногинск, информация о которых появилась в СМИ, сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Обновлено в 09:03
Футбол

Беленов за одну минуту получил две карточки

На четвёртой добавленной к основному времени минуте матча главный арбитр встречи Виталий Мешков показал Беленову жёлтую карточку, а затем и красную.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Подробности романа главы Раменского района: «Готова была порвать за него»

Сам Кулаков отмалчивался, если и появлялся от него комментарий, то очень аккуратный, глава района пытался вежливо сгладить любой конфликт в сети.
Обновлено в 09:48
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Отец пропавшей с деньгами кассирши из Башкирии обратился в полицию

Обновлено в 07:13
Общество

Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных

Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Происшествия

Возможной причиной смерти Рейеса стала лопнутая шина

ДТП, в котором погиб бывший хавбек «Севильи» и сборной Испании Хосе Антонио Рейес, могло произойти из-за лопнутой шины.
Обновлено в 15:12
Единоборства

Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою

Российский обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему поединку, который состоится 7 сентября.
Обновлено в 14:44
Футбол

Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в ближайшее время может стать новым главным тренером московского "Торпедо".
Обновлено в 10:30
Происшествия

В Дзержинске произошли взрывы на заводе по производству тротила

Несколько мощных взрывов произошли 1 июня в цехе по производству тротила в государственном научно-исследовательском институте «Кристалл» в Дзержинске.
Обновлено вчера в 06:08
Политика

Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко

Обновлено в 14:40
Музыка

Мединский похвалил Третьяковку за популяризацию музыкального и художественного наследия

Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил в воскресенье заключительный концерт международного фестиваля камерной музыки Vivarte, который прошел в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, и похвалил его организаторов за популяризацию музыкального и художественного наследия.
Обновлено в 13:32
Авто

Огромный пикап Great Wall P-Series представили в Шэньчжэне

Вчера в Шэньчжэне стартовал автосалон, на котором Great Wall представил новый большой пикап P-Series.
Обновлено в 13:14
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено 31 мая в 23:27
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о вспышке лихорадки денге в Таиланде

Специалисты Роспотребнадзора рассказали об опасности лихорадки денге, а также попросили туристов, планирующих отдых в Таиланде, учитывать эту информацию.
Обновлено в 01:50
Авто

Новый Mercedes-Benz CLA появился у российских дилеров

Российские дилеры Mercedes-Benz получили первые «товарные» экземпляры седана CLA нового поколения.
Обновлено в 04:01
Футбол

Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн и нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар хотят перейти в каталонскую "Барселону", передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:26
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Общество

Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде

Обновлено в 13:38
Армия и оружие

National Interest назвал российского конкурента F-35

Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 в скором времени может составить достойную конкуренцию американскому F-35, пишет The National Interest.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие

Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря

Обновлено в 12:40
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