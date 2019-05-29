Происшествия
Появилось видео горящего на бывшем заводе Порошенко военного корабляФАН 05:16
Серьезный пожар произошел на военном корабле, пришвартованном у судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал пятому президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщила руководитель пресс-службы управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.
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Политика
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
Обновлено в 10:55
Энергетика
Минфин ответил на слова «Транснефти» о взрыве машины замминистра
Пресс-секретарь первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров объяснил слова главы Минфина о возможности компенсировать убытки «Транснефти» из-за ситуации с «грязной» нефтью за счет дивидендов.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева впервые после родов приехала в Россию
В начале февраля этого года в жизни Виктории Лопыревой случилось важное событие – она впервые стала мамой.
Обновлено в 11:06
Футбол
«Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне
«Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.
Обновлено в 11:13
Космос
Полное солнечное затмение ожидается в июле
ИА «Ореанда-Новости» В NASA напомнили о скором солнечном затмении, которое можно будет увидеть 2 июля 2019 года.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Младенец упал с больничной кровати и умер
Ребенку выделили кроватку с бортами, но в ночь на 13 мая мать положила его рядом с собой. В какой-то момент младенец упал на пол.
Обновлено в 09:27
Космос
100 лет назад была впервые проверена теория относительности
Эддингтон стал первым ученым, которому удалось экспериментально проверить на прочность только что появившуюся общую теорию относительности.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета
Обновлено в 08:07
Гаджеты
Опубликованы фото с камеры смартфона Redmi K20
Искатель утечек Мукул Шарма поделился фотографиями, сделанными на камеру представленного вчера смартфона Redmi K20.
Обновлено в 01:31
Происшествия
СК возбудил дело по факту обстрела мирных жителей ДНР с беспилотника
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирных жителей Горловки в самопровозглашённой Донецкой народной республике в результате обстрела с беспилотника украинскими силовиками.
Обновлено в 11:49
Игры
Sony раскрыла дату выхода Death Stranding
Обновлено в 12:11
Происшествия
Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52
Политика
Спецпрокурор Мюллер прекратил «российское дело» и объявил об отставке
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет вел вменяемое России "вмешательство" в выборы в США, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своем увольнении из минюста.
Обновлено в 11:42
Кино
Арнольд Шварценеггер экранизирует комикс Стэна Ли
Арнольд Шварценеггер займется экранизацией одной из последних работ легендарного автора комиксов Marvel Стэна Ли.
Обновлено в 11:59
Космос
Юные исследователи Хакасии выиграли путёвки от «Роскосмоса»
Будущие учёные набрали 94,4 балла из 100 возможных, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки РХ.
Обновлено вчера в 05:45
Футбол
Кэрролл и Насри покинули «Вест Хэм»
Нападающий Энди Кэрролл и полузащитник Самир Насри не будут выступать за лондонский футбольный клуб "Вест Хэм" в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 09:44
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Стрелявший в полицейского житель Петербурга получил десять лет колонии
Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы местного жителя Дмитрия Лосева, который в нетрезвом виде ранил из охотничьего ружья двух человек, расстрелял их автомобиль, а также дважды выстрелил в полицейского, сообщает в среду городская прокуратура.
Обновлено в 11:21
Политика
Появилось видео сборки первого серийного Су-57
Телеканал "Звезда" опубликовал видео работ по сборке первого серийного экземпляра Су-57.
Обновлено в 08:43
Энергетика
Акции «ЛУКОЙЛа» выросли после квартального отчета
Акции "ЛУКОЙЛа" днем в среду растут после выхода неплохого квартального отчета по МСФО, бумаги почти отыграли просадку накануне из-за вступления в силу майских изменений в структуре индексов MSCI.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев заявил о желании жениться на Алле Пугачевой
Обновлено в 11:40
Политика
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Футбол
Кокорин и Мамаев могут стать тренерами в колонии
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва рассказала о возможном будущем арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 10:31