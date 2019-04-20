Происшествия
Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновникомРоссийская газета 14:51
Ранее было опубликовано видео потасовки, а сегодня в сети появилась видеозапись, показывающая обстановку в кафе за минуту до драки. Изначально из двоих пострадавших в заведении находился лишь Пак, Гайсин опоздал на встречу и появился уже в разгар конфликта.
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