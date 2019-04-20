Происшествия

Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновникомРоссийская газета вчера в 14:51

Ранее было опубликовано видео потасовки, а сегодня в сети появилась видеозапись, показывающая обстановку в кафе за минуту до драки. Изначально из двоих пострадавших в заведении находился лишь Пак, Гайсин опоздал на встречу и появился уже в разгар конфликта.
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Опубликовано видео момента, предшествовавшего драке в кафе с участием Кокорина

Интерфаксвчера в 12:04

Мать Кокориных опубликовала видео за минуту до удара Пака стулом

Матч ТВвчера в 10:14

«Пак говорил мерзости»: мать Кокорина опубликовала видео событий до драки

Газета.Ruвчера в 10:59

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Lenta.ruвчера в 10:32

Мать Кокорина показала видео потасовки сына с Паком

News.ruвчера в 10:32

Мать Кокорина опубликовала видео событий, предшествовавших драке в кафе

РИА Новостивчера в 11:09

Мать Кокорина опубликовала видео событий, предшествовавших конфликту с Паком

RT на русскомвчера в 09:20
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