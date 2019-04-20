Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновникомРоссийская газета 14:51

Ранее было опубликовано видео потасовки, а сегодня в сети появилась видеозапись, показывающая обстановку в кафе за минуту до драки. Изначально из двоих пострадавших в заведении находился лишь Пак, Гайсин опоздал на встречу и появился уже в разгар конфликта.

Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником

Политика Видео встающей с разбега на колени вице-спикера рады «взорвало» Сеть Пользователей сети поразило видео с вице-спикером Верховной рады Украины Ириной Геращенко, которая с разбега падает на колени во время дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Общество Немецкую подлодку времен Второй мировой нашли у берегов России Предположительно, неизвестная подлодка времен Великой Отечественной войны найдена у побережья Карского моря на полуострове Таймыр.

Хоккей Дубль Радулова принес «Далласу» победу над «Нэшвиллом» "Даллас Старз" одержал победу над "Нэшвилл Предаторз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Политика Супруга Зеленского попала в списки сайта «Миротворец» Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного сайта "Миротворец", сообщает портал "Страна.ua".

Футбол Виктор Гончаренко: «Пока не знаю, какие травмы у Бекао и Дивеева» Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил о состоянии защитников команды Родригу Бекао и Игоря Дивеева после матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1).

Теннис Даниил Медведев не справился с Душаном Лайовичем В полуфинале Даниил проиграл в двух партиях сербу Душану Лайовичу.

Происшествия Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.

Происшествия Телефонные террористы «заминировали» 18 торговых центров в Киеве В столице Украины неизвестные сообщили о «минировании» почти двух десятков торговых центров в разных частях города.

Космос Музей в Вашингтоне впервые за 13 лет выставит скафандр Нила Армстронга Летом 2015 года во Всемирной паутине сотрудники Национального музея воздухоплавания и астронавтики США организовали акцию для сбора средств на реставрацию скафандров Армстронга, ступившего первым в истории человечества на поверхность Луны, и Алана Шепарда, который в 1961 году полетел в космос через месяц после Юрия Гагарина.

Наука Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.

Авто Автоэксперт подсказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне Известный автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью с журналистами портала «iReactor» поделился советами, как приобрести новый автомобиль, заплатив при этом цену ниже рыночной.

Космос Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.

Шоу-бизнес Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.

Политика Суд отказался снимать Зеленского с выборов В решении судей отмечается, что призывы Зеленского в Facebook регистрироваться на получение бесплатных билетов на дебаты нельзя назвать подкупом избирателей, о котором заявлял истец.

Политика Мэй: Британия будет отстаивать право каждого на свободное вероисповедание Мэй отметила, что многие христиане подвергаются гонениям по всему миру и сталкиваются с «серьёзной опасностью» только потому, что следуют своей вере.

Единоборства Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.

Энергетика Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Политика Суд принял решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка» Печерский районный суд Киева принял решение о разрыве договора о поручительстве украинского предпринимателя Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал кредитно-финансовой организации.

Наука Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.