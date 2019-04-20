Происшествия

Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновникомРоссийская газета 14:51

Ранее было опубликовано видео потасовки, а сегодня в сети появилась видеозапись, показывающая обстановку в кафе за минуту до драки. Изначально из двоих пострадавших в заведении находился лишь Пак, Гайсин опоздал на встречу и появился уже в разгар конфликта.
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Мать Кокориных опубликовала видео за минуту до удара Пака стулом

Матч ТВ10:14

Мать Кокорина опубликовала видео событий, предшествовавших драке в кафе

РИА Новости11:09

«Пак говорил мерзости»: мать Кокорина опубликовала видео событий до драки

Газета.Ru10:59

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Lenta.ru10:32

Опубликовано видео момента, предшествовавшего драке в кафе с участием Кокорина

Интерфакс12:04

Мать Кокорина опубликовала видео событий, предшествовавших конфликту с Паком

RT на русском09:20

Мать Кокориных показала видео из кафе за минуту до удара стулом Пака

Спорт-Экспресс09:20
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Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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