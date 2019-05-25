Космос

Появилось видео движения «поезда» спутников Илона МаскаВзгляд.ру 05:39

В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети. Видео выложено на YouTube-канале cbassa.
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На видео сняли космический «паровозик» из 60 запущенных спутников

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Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе

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Жители Нидерландов засняли «поезд» из спутников Илона Маска

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:45, Ашберн
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