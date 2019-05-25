Космос
Появилось видео движения «поезда» спутников Илона МаскаВзгляд.ру 05:39
В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети. Видео выложено на YouTube-канале cbassa.
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Культура
В Железноводске пройдёт Международный кинофестиваль «Герой и Время»
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Футбол
«Бавария» разгромила «Лейпциг» и завоевала Кубок Германии
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Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
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Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети
Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт "Потап и Настя", появилось в Сети.
Обновлено вчера в 00:48
Политика
МИД Украины назвал победой решение морского трибунала по морякам
Решение Международного трибунала по морскому праву ООН по инциденту в Керченском проливе является «настоящей победой», заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в субботу, 25 мая.
Обновлено в 08:36
Хоккей
Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею
Сборная Чехии сыграет с командой России в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:30
Происшествия
Повторное землетрясение произошло в Дагестане
Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Футбол
«Ювентус» согласовал контракт с Сарри
Как утверждает журналист Танкреди Палмери, наставник лондонского клуба уже согласовал условия личного контракта с «Ювентусом», который ранее объявил об уходе нынешнего рулевого команды Массимилиано Аллегри.
Обновлено в 16:29
Кино
Воздушная Эль Фаннинг, роскошная Катрин Денев и другие звезды на закрытии Каннского кинофестиваля
21-летняя Эль Фаннинг, в этом году занявшая место в жюри престижного киносмотра, восхитила воздушным образом — светло-кремовое платье с пышной многослойной юбкой в пол актриса дополнила длинной полупрозрачной накидкой с вышивкой на спине.
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Игры
JotM назвал лучшие новые бонусы от Aghanim’s Scepter
Егор JotM Сурков указал на самые сильные новые бонусы от Aghanim's Scepter в Dota 2. По его мнению, разработчики должны ослабить Grimstroke.
Обновлено в 13:26
Общество
Директор школы из Владивостока уволилась после скандального выпускного
Директор школы №74 города Владивостока уволилась после костюмированной прощальной вечеринки школьников.
Обновлено вчера в 06:50
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил дорогой автомобиль в кредит
На днях футболист, переживающий не самые лучшие времена, приобрел новую иномарку — правда, оформил ее в кредит.
Обновлено в 07:45
Политика
Заместитель ростовского губернатора подал в отставку
Стоит отметить, что внезапная отставка заместителя донского главы выглядит довольно странно на фоне происходящих событий на Дону.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Два альпиниста погибли во время массового покорения вершины Эвереста
Американский альпинист погиб, пытаясь сделать фото. А спортсменка из Индии, покорила вершину, но умерла во время спуска, сообщает L`Equipe.
Обновлено 23 мая в 11:15
Происшествия
В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France
Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 16:31
Политика
Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Космос
Сызранцы заметили «кортеж» спутников Илона Маска
Оказывается точки были 60 спутниками системы Starlink, которые запустила компания известного бизнесмена Илона Маска SpaceX.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
Маленькая грудь и толстые ноги: Бузова выложила «честные» фото
В подписи Ольга отметила, что какое это имеет значение, если у тебя «большая душа и чуткое сердце».
Обновлено в 07:46
Футбол
Барселона — Валенсия 1:2 (2-й тайм)
Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Валенсии" на финал Кубка Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:30
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Российский рынок новых электрокаров в апреле увеличился вдвое
На территории РФ в прошлом месяце через автодилеров было реализовано 26 новых автомобилей на электротяге, что демонстрирует рост продаж практически в два раза.
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Шоу-бизнес
Здравствуйте, я ваш папа: У Самбурской нашёлся отец, с которым она не виделась 16 лет
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Армия и оружие
В Иране пригрозили кораблям США секретным оружием
Обновлено в 16:25
Политика
Россию пригласили на годовщину высадки в Нормандии
Представители посольства России во Франции сообщили, что получили циркулярную ноту с приглашением на торжества в Нормандии.
Обновлено в 10:32
Футбол
«Челси» запросил 148 миллионов евро у «Реала» за Азара
Азар перешел в "Челси" семь лет назад из французского "Лилля" за 35 миллионов евро. Соглашение с ним было заключено до 1 июля 2020 года.
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Политика
Пушков ответил на слова главы Генштаба ВСУ о потере Крыма
Ранее украинский генерал рассказал о негативных впечатлениях после поездки в Крым Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, который назвал Крым 2010 года "пережитком СССР".
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Происшествия
СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте
Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что самолёт, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика стабилизатора.
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