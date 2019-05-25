Космос
Появилось видео движения «поезда» спутников Илона МаскаВзгляд.ру 05:39
В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети. Видео выложено на YouTube-канале cbassa.
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