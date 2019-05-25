Космос

Появилось видео движения «поезда» спутников Илона МаскаВзгляд.ру 05:39

В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети. Видео выложено на YouTube-канале cbassa.
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Голландцы засняли полёт спутников Илона Маска

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Life.ru05:50

Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска

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Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе

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Видео: SpaceX запустила в космос 60 спутников Starlink

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Московский Комсомолец04:52

Жители Нидерландов засняли «поезд» из спутников Илона Маска

РИА Новости04:11
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