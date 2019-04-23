Армия и оружие

Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона»РИА Новости 13:13

Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон". Ролик опубликовал телеканал ТВЦ. Церемония прошла в Северодвинске. На кадрах видно, как командир Антон Алехин по традиции разбивает бутылку шампанского о корабль.
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Алексей Буриличев
С приемом на вооружение этого корабля Российская Федерация увеличит свои возможности по изучению Мирового океана, в том числе и в Арктике.
— Алексей Буриличев, военачальникРИА Новости 11:38

Подробнее о событии

Появились фото с церемонии спуска на воду подлодки для «Посейдона»

РБК15:21

Атомную подлодку «Белгород» cпустили на воду

RT на русском15:58

Появилось видео спуска на воду секретной подлодки для «Посейдона»

ТВ Центр09:32

Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона»

РИА Новости13:13

Россия усиливается секретным «Посейдоном». Чем ответят ВМС США?

ТАСС08:15

Первая подлодка — носитель «Посейдонов» спущена на воду

BFM.ru08:10

Подлодку «Белгород» спустили на воду в Северодвинске

Двина Сегодня09:09
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 18:01, Ашберн
Происшествия

Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка

18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Происшествия

В Туле подожгли дом кандидата в депутаты городской думы от КПРФ

Обновлено в 17:35
Происшествия

В Москве восстановлено движение поездов на «синей» ветке

Ранее во вторник 23 апреля движение поездов было приостановлено на "синей" ветке от "Курской" до "Партизанской" из-за инцидента с пассажиром.
Обновлено в 15:53
Наука

Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами

Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено вчера в 10:04
Общество

Путин одобрил строительство парка в формате «Зарядья» в Петербурге

Президент России Владимир Путин одобрил идею создания парковой зоны на берегу Невы напротив стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:12
Происшествия

В Кировском районе Казани сгорел дом, четыре человека погибли

Погибли 6 человек: 64-летняя хозяйка дома, ее 36-летняя дочь с мужем 34 лет и трое детей — мальчики 11 и 9 лет и 9-месячная девочка.
Обновлено в 10:03
Политика

Шоколадную фабрику Порошенко собрались отобрать через суд

Суд в Киеве зарегистрировал иск с требованием признать незаконной приватизацию кондитерской фабрики имени Карла Маркса корпорацией Roshen, которую основал пятый президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 08:46
Здоровье

Частые запоры назвали предвестниками рака

Профессор ссылается на ряд зарубежных исследований, которые показали, что у людей с хроническими запорами риск колоректального рака повышен в 1,5-4 раза.
Обновлено в 12:54
Футбол

«Барселона» обыграла «Алавес» в матче чемпионата Испании по футболу

Обновлено в 17:27
Экономика

Сбербанк нацелился на долю в Rambler Group

Переговоры Сбербанк и Rambler Group касаются приобретения группой банка существенного, но не контрольного пакета акций.
Обновлено 20 апреля в 22:25
Энергетика

Некачественная нефть из РФ дошла через Белоруссию до Польши

Некачественная нефть из России дошла через Белоруссию до Польши, сообщили РИА Новости в пресс-службе польского топливного концерна Orlen.
Обновлено в 09:46
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 02:17
Общество

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми

Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить предельно допустимую скорость для водителей с детьми.
Обновлено в 10:09
Кино

Путешествия во времени в трейлере фильма «Увидимся вчера» от Netflix

Обновлено вчера в 14:05
Политика

Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила в суде, что к убийству ее мужа не причастен ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин, видеозапись ее заявления опубликовало издание Strana.ua.
Обновлено в 16:42
Гаджеты

Мультфильм «Тайна третьей планеты» улучшили при помощи нейросетей

Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес

Марк Рудинштейн: «У Пугачевой тоже диабет и, говорят, она плоха»

Обновлено в 16:00
Армия и оружие

Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о потерях на фронте

В результате перестрелок один военнослужащий "Объединенных сил" погиб и трое украинских боевиков получили ранения.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие

Как Анкара ответит на отказ США от поставок F-35, рассказали в Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона при отказе США от поставок F-35 удовлетворит потребность "в другом месте".
Обновлено в 17:34
Шоу-бизнес

Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы

Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Политика

Мэй пригласила Зеленского как можно скорее посетить Великобританию

Обновлено в 14:49
Авто

Компания Renault показала новый электрический фургон

Фургон Kangoo Z.E. текущего поколения оснащается 60-сильным электромотором и комплектом батарей емкостью 33 киловатт-часа.
Обновлено в 12:26
Культура

Мединский пригласил Sony Pictures снимать фильмы в РФ

Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил кинокомпании Sony Pictures Entertainment снимать фильмы в РФ.
Обновлено в 10:47
Политика

МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках

В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
Обновлено в 16:40
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Обновлено в 13:33
Происшествия

В подмосковном Щелкове горит мусорная свалка

В пресс-службе главка МЧС по Московской области сообщили, что на мусорном полигоне в подмосковном Щелкове возник пожар на площади в 350 квадратных метров.
Обновлено в 17:18
Финансы

Курс евро упал до минимума за год

Курс евро на Московской бирже опустился до минимума за последний год, следует из данных торгов.
Обновлено в 09:40
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