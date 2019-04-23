Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона»РИА Новости 13:13

С приемом на вооружение этого корабля Российская Федерация увеличит свои возможности по изучению Мирового океана, в том числе и в Арктике.

Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон". Ролик опубликовал телеканал ТВЦ. Церемония прошла в Северодвинске. На кадрах видно, как командир Антон Алехин по традиции разбивает бутылку шампанского о корабль.

Энергетика Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от НАК "Нафтогаз" искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население страны.

Авто Новые правила уплаты транспортного налога вступили в силу Речь идет о подписании Президентом России Федерального закона (607168-7 ФЗ), освобождающего владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.

Политика Царнаев должен быть казнен как можно скорее: американский конгрессмен Джохару Царнаеву, приговоренному в США к смертной казни за организацию взрывов в Бостоне, повезло, что сейчас он еще жив, убежден конгрессмен Ли Зельдин.

Культура Скончался оператор клипов Киркорова Сергей Дубровский Оператор клипов Сергей Дубровский скончался во вторник, 23 апреля.

Политика Политолог спрогнозировал первую беседу Путина и Зеленского Политолог Михаил Погребинский спрогнозировал первую беседу Владимира Путина и Владимира Зеленского, ставшего абсолютным победителем президентских выборов в Украине.

Армия и оружие Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море авианосную группировку американского флота сигналом для Москвы.

Экономика Чистая прибыль НЛМК сократилась почти на четверть. Котировки ушли вниз Чистый долг НЛМК за первый квартал текущего года увеличился на 3% и составил $915 млн.

Транспорт В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.

Энергетика Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.

Космос Космическую обсерваторию «Спектр-РГ» готовят к отправке на Байконур Обсерватория состоит из двух уникальных телескопов, которые разработали российские и немецкие ученые. В июне спутник запустят на орбиту.

Экономика Росстат обнаружил у россиян 1,75 трлн руб. лишних доходов Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.

Космос На Марсе впервые зафиксировано землетрясение Зонд InSight, предназначенный для изучения геологического строения Марса, произвёл успешную посадку на планету 26 ноября 2018 года.

Политика МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных моряках В министерстве иностранных дел Украины заявили о «смене тона» России в разговоре по делу задержанных в Керченском проливе моряков.

Гаджеты Intel представила самый быстрый процессор для ноутбуков Новые варианты Celeron и Pentium Gold являются первыми чипами 9-го поколения в этих семействах и предназначены, в первую очередь, для недорогих компьютеров, отмечает издание.

Общество Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.

Происшествия В подмосковном Щелкове горит мусорная свалка В пресс-службе главка МЧС по Московской области сообщили, что на мусорном полигоне в подмосковном Щелкове возник пожар на площади в 350 квадратных метров.

Политика Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Происшествия Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".

Общество ФНС разъяснила правила налогообложения теплиц Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.

Общество Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.

Баскетбол ЦСКА сыграет с «Басконией» 24 и 26 апреля Четвертьфинальная серия Евролиги между ЦСКА и «Басконией» переезжает в Испанию и совершенно точно не закончится в следующем матче.