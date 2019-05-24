Происшествия
Появилось видео боя спецназа с террористами в ДагестанеРоссийская газета 05:20
Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) опубликовал видео скоротечного боя, во время которого были нейтрализованы боевики в Кизилюртовском районе Дагестана.
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с чего всё началось
Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Дагестане трех боевиков. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.ТАСС03:07
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Несколько сотрудников мессенджера Snapchat злоупотребляли своим доступом к серверам компании, просматривая данные пользователей.
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Меган Маркл намерена отвезти сына Арчи в США
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В России изменён порядок мониторинга цен на стройматериалы
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Авто
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Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
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Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
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На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передает "Интерфакс".
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Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
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Космос
SpaceX запустила первые 60 спутников для системы глобального интернета
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с первыми 60 спутниками для системы глобального интернета Starlink.
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Общество
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Орнитологи предупреждают, ворона – птица с массивным клювом, да еще и сообразительная – целится в голову.
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За передачей устойчивости к антибиотику у бактерий проследили в реальном времени
Обновлено вчера в 11:37
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Филарет отказался присягнуть на верность ПЦУ
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет не подписал соглашение о верности уставу Православной церкви Украины (ПЦУ).
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Общество
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Адвокат из Екатеринбурга написал заявление в Генпрокуратуру на Владимира Соловьева.
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Экономика
Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%
Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
Обновлено в 09:44
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По словам руководителя департамента техники и вооружения Росгвардии Алексея Беззубикова, образцы пистолета Лебедева МПЛ-1 и МПЛ-2 являются глубокой модернизацией образца ПЛ-15.
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На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
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Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
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