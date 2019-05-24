Появилось видео боя спецназа с террористами в ДагестанеРоссийская газета 05:20

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Дагестане трех боевиков. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

с чего всё началось

Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) опубликовал видео скоротечного боя, во время которого были нейтрализованы боевики в Кизилюртовском районе Дагестана.

Появилось видео боя спецназа с террористами в Дагестане

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