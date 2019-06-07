Армия и оружие
Появилось видео авиаудара ВКС РФ по боевикам в СирииИзвестия 11:17
В Сети появилось видео удара Воздушно-космических сил (ВКС) России по боевикам в сирийской провинции Хама. Видеозапись опубликована в Twitter агентства Step News в субботу, 8 июня. На кадрах видно, как после взрыва в воздух поднялся огромный столб дыма.
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Как сообщается в комментарии к ролику, выложенному на YouTube агентством Step News, воздушная атака была произведена в районе деревни Закят, которая расположена севернее Хамы.Российская газета13:20
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