Появилось видео авиаудара ВКС РФ по боевикам в СирииИзвестия 11:17

с чего всё началось

В Сети появилось видео удара Воздушно-космических сил (ВКС) России по боевикам в сирийской провинции Хама. Видеозапись опубликована в Twitter агентства Step News в субботу, 8 июня. На кадрах видно, как после взрыва в воздух поднялся огромный столб дыма.

Появилось видео авиаудара ВКС РФ по боевикам в Сирии

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Происшествия Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.

Политика Конституционный суд Молдавии признал назначение премьера незаконным Конституционный суд Молдавии на заседании в субботу признал незаконными указы президента о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства, говорится в решении, опубликованном на сайте КС.

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Игры В Сети появилось изображение возможного издания Cyberpunk 2077 Промо-изображение издания Cyberpunk 2077 со списком бонусов на польском языке появилось на reddit.

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