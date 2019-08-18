Происшествия

Появилось видео аварии автобуса с туристами на востоке МосквыРБК 05:20

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео столкновения автобуса с фонарным столбом на востоке Москвы. Авария произошла утром в воскресенье, 18 августа, на пересечении шоссе Энтузиастов и 1-ой Владимирской улицы.
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

После ДТП с туристическим автобусом в Москве госпитализированы 19 человек

ТАСС05:23

Депздрав уточнил число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом

Москва 2405:41

Автобус с пассажирами протаранил столб в Москве, есть пострадавшие

РЕН ТВ02:47

В Москве туристический автобус попал в аварию, пострадали 15 человек

Дождь03:20

Почти 30 китайских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Москве

Интерфакс03:48

Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса на востоке Москвы

Агентство Москва03:34

Водитель попавшего в ДТП автобуса рассказал подробности аварии

РИА Новости06:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
Космос

ФИАН прокомментировал новости об американском углеволокне

Обновлено в 06:49
Происшествия

Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью

Как сообщают СМИ, свое преступление мальчик планировал заранее – накануне он оставил голосовое сообщение другу, в котором рассказал о причинах, подтолкнувших его к массовому убийству.
Обновлено в 09:20
Общество

Сильный ливень превратил улицы Сочи в реки

Сильный ливень обрушился на Сочи в субботу, стихия превратила улицы южного города в быстрые реки.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

В Казани экоактивистов задержали за плакат с просьбой не мусорить

Обновлено в 09:10
Общество

Володин предложил построить в Саратовской области еще один аэропорт

Есть планы по строительству аэропорта в Балакове.
Обновлено в 05:55
Футбол

Дзюбе грозит дисквалификация за слова о позорном судействе

Обновлено в 06:14
Общество

В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс

Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Задержан водитель въехавшего в стену автобуса в Перми

Обновлено в 02:41
Политика

Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе

Быстро завершить конфликт в Донбассе не удастся, заявил в интервью газете «НВ» лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 06:46
Политика

Китай призвал ЕС прекратить вмешиваться в дела Гонконга

Китайские власти призвали Европейский союз «немедленно прекратить вмешательства в дела Гонконга», чтобы «не подрывать здоровое и стабильное развитие отношений между Китаем и Евросоюзом».
Обновлено в 09:56
Общество

Повторную эвакуацию объявили в Уссурийске из-за паводка

Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве

Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Происшествия

У попавшего в ДТП в Москве автобуса с туристами насчитали 30 штрафов

Обновлено в 08:36
Армия и оружие

Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

Обновлено вчера в 22:11
Единоборства

Сборная России стала лучшей в танковом биатлоне

Российская команда одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.
Обновлено вчера в 12:48
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына

Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.
Обновлено в 03:43
Экономика

Строительство аэропорта «Гагарин» профинансировали из средств ФНБ

Обновлено в 06:30
Происшествия

Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен

Обновлено в 09:12
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Происшествия

На Украине задержали избившего ветерана АТО видеоблогера

Видеоблогер Артур Сороченко задержан в украинском Николаеве за избиение в Хмельницком ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО).
Обновлено в 08:42
Футбол

Хавбек «Луча» Калугин получил серьёзную травму в матче с «Факелом»

Полузащитник владивостокского «Луча» Дмитрий Калугин получил серьёзную травму во время матча 9-го тура Футбольной национальной лиги с воронежским «Факелом» (3:0). 21-летний игрок был травмирован в результате столкновения с голкипером.
Обновлено в 07:55
Общество

Уникальный древний саркофаг обнаружили в Крыму

Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи.
Обновлено вчера в 15:36
Футбол

Ковалевски посетит дерби «Спартак» — ЦСКА

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски посетит матч 6-го тура чемпионата России между красно-белыми и ЦСКА.
Обновлено вчера в 14:04
Единоборства

Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Общество

Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне

В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Анита Цой опубликовала снимок в купальнике без обработки

Опубликованное фото не имеет никакой обработки, поэтому подписчики звезды могут увидеть ее такой, какой она есть в реальной жизни: с небольшими складами на животе и неидеальной фигурой.
Обновлено в 08:52
Происшествия

В Молдавии покончил с собой соратник беглого олигарха Плахотнюка

На окраине Кишинёва нашли мёртвым молдавского бизнесмена Юрия Лункашу, ближайшего соратника бежавшего за границу олигарха Владимира Плахотнюка.
Обновлено в 06:30
Политика

Шойгу прокомментировал разработку в США ракет, нарушающих ДРСМД

Вашингтон заложил в бюджет средства на создание ракет средней и малой дальности еще за год до выхода из ДРСМД.
Обновлено в 03:16
Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Зинченко прервал победную серию в АПЛ

У украинского полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко прервалась победная серия в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Обновлено в 02:33
Политика

Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства

Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.
Обновлено в 07:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное