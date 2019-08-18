Происшествия
Появилось видео аварии автобуса с туристами на востоке МосквыРБК 05:20
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео столкновения автобуса с фонарным столбом на востоке Москвы. Авария произошла утром в воскресенье, 18 августа, на пересечении шоссе Энтузиастов и 1-ой Владимирской улицы.
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