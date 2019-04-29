Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-БагдадиLenta.ru 12:17

Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади. Об этом в Twitter сообщает организация SITE Intelligence Group, отслеживающая публикации джихадистов в сети.

Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади

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