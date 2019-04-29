Появилось первое видео с лидером ИГ за пять летКоммерсантъ вчера в 13:46

Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».

Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет

Космос Японская фирма отложила запуск ракеты к границе атмосферы Земли Японская частная компания Interstellar Technology отложила во вторник запуск своей малой ракеты MOMO-3, который мог бы стать третьей попыткой отправить ракету на высоту 100 километров с оборудованием для изучения звуковых волн в космосе.

Армия и оружие Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.

Шоу-бизнес Экс-жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену Женщина рассказала о своём опыте, полученном от экс-супруга. В течение нескольких лет Валерий Меладзе жил с двумя семьями.

Экономика Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.

Армия и оружие Военный советник Зеленского заявил, что может спланировать любую операцию Апаршин, как выясняется, был предложен Зеленскому в качестве советника одним из кандидатов на пост президента Анатолием Гриценко – после 1-го тура выборов.

Общество Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года ТАСС в сотрудничестве с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в мае 2019 года и коснутся многих россиян.

Происшествия В садовом товариществе под Южно-Сахалинском горят порядка 20 построек Около 20 построек горят на территории садового некоммерческого товарищества "Геолог" близ Южно-Сахалинска, есть угроза распространения пламени на рядом стоящие строения.

Политика Украинцам могут дать российское гражданство Жителям Донбасса упростили процедуру получения российского гражданства 24 апреля — решение приняли после выборов президента на Украине.

Транспорт Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.

Происшествия На украинской Ровенской АЭС произошел пожар На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.

Армия и оружие Двигатель SSJ решили модернизировать под самолеты-амфибии Бе-200 Таганрогский авиационный научно-производственный комплекс имени Бериева (ТАНТК) начал работы по ремоторизации самолетов-амфибий Бе-200 с украинских двигателей на российско-французский SaM-146, который для этих целей будет модернизирован, следует из годового отчета предприятия за 2018 год.

Шоу-бизнес Алла Пугачева наградила финалистов шоу «Голос. Дети» Видео со встречи размещено на странице певицы, наставницы шоу Светланы Лободы в Instagram.

Экономика Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором По данным издания, АКИТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории «для личного пользования» и обложить сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.

Общество В Японии проходит церемония отречения императора от престола В Японии проходит церемония отречения императора Акихито от престола.

Авто Рассекречены особенности военного кабриолета Aurus для парада Победы Какими особенностями обладают кабриолеты Aurus, сделанные по техническому заданию Минобороны РФ для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на Параде Победы, рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Политика На Шри-Ланке сняли блокировку с мессенджеров и соцсетей Власти Шри-Ланки снимают блокировку с социальных сетей и мессенджеров, которая была установлена после серии взрывов на острове 21 апреля.

Транспорт Злостные нарушители ПДД попадут в единую базу ГИБДД Ранее на Piter.TV: В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми.

Армия и оружие Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону Россия впервые с 2006 года не вошла в первую пятерку стран по военным расходам Согласно докладу о тенденциях в военных расходах Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), оборонный бюджет России в 2018 году составил 61,4 миллиарда долларов.

Шоу-бизнес К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.

Технологии Названы новые профессии на рынке труда в России Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.