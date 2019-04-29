Армия и оружие
Появилось первое видео с лидером ИГ за пять летКоммерсантъ вчера в 13:46
Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
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Армия и оружие
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