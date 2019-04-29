Армия и оружие
Появилось первое видео с лидером ИГ за пять летКоммерсантъ 13:46
Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
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Армия и оружие
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Родион Газманов, сын известного певца Олега Газманова, признался, что когда он начинал свой путь на российской сцене, то неоднократно сталкивался с критикой по причине фамилии знаменитого отца.
Обновлено в 22:30
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Наука
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Политика
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Белград должен признать самопровозглашенную республику Косово, отказаться от идеи двойного суверенитета на населенном сербами севере края и передать Приштине часть сербских муниципалитетов, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.
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Политика
В МВД предложили запретить онлайн-оформление микрозаймов без паспорта
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Обновлено в 21:26
Происшествия
Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»
Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:36
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На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
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Фильм «Мстители: Финал» установил новый рекорд по кассовым сборам
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