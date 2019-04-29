Армия и оружие

Появилось первое видео с лидером ИГ за пять летКоммерсантъ 13:46

Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
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Лидер запрещенной ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади, возможно, все еще жив

Эхо Москвы18:10

В Сети появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ*

РИА Новости13:52

ИГ впервые за пять лет опубликовало видео со своим главарем

Газета.Ru12:57

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РБК13:23

AFP: группировка ИГ опубликовала видеозапись своего главаря

ТАСС13:09

Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет

Коммерсантъ13:46

Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ аль-Багдади

Интерфакс12:55
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Происшествия

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Армия и оружие

ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
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Семьям погибших в крушении Як-18 под Хабаровском выплатят по миллиону

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Происшествия

В Москве задержали таксиста, пытавшегося изнасиловать пассажирку

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Авто

Opel начал поиск дилеров для работы в России

В начале 2019 года Группа PSA объявила о «перезапуске» продаж машин Opel в России, который намечен на четвертый квартал текущего года.
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Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение

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Результаты голосования шоу «Голос. Дети» проверят сотрудники Интерпола

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Родион Газманов, сын известного певца Олега Газманова, признался, что когда он начинал свой путь на российской сцене, то неоднократно сталкивался с критикой по причине фамилии знаменитого отца.
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TMZ: у Ларри Кинга остановилось сердце

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Политика

Тачи призвал Сербию признать Косово

Белград должен признать самопровозглашенную республику Косово, отказаться от идеи двойного суверенитета на населенном сербами севере края и передать Приштине часть сербских муниципалитетов, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.
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В Приморье потушили шесть лесных пожаров

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Абу Бакр аль-Багдади
Иракский террорист
Лидер международной исламистской террористической организации, известной с 2003 года под различными названиями, позже провозглашённый «халифом» непризнанного «Исламского государства», контролирующего часть территорий Сирии, Ирака и Ливии.
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