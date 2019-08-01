Происшествия
Появились новые кадры нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака»Вести.Ru 02:05
В сети появилось новое видео с камер наблюдения с кадрами нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков "Спартака" после матча второго тура российской премьер-лиги с "Ростовом". Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась вничью – 2:2.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Геркус — о нападении на фанатов «Спартака»: неприятное и отталкивающее зрелище
Чемпионатвчера в 19:36
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 03:45, Ашберн
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ и поблагодарил их за службу
Обновлено вчера в 22:31
Гаджеты
Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон
Компания Xiaomi презентовала смартфон Black Shark 2 Pro. Игровое устройство стало самым мощным смартфоном в мире.
Обновлено 31 июля в 21:13
Происшествия
В столице Таиланда прогремели пять взрывов
Серия взрывов прогремела утром в Бангкоке.
Обновлено в 02:12
Культура
Татарстанский проект по экологии получил грант на форуме «Таврида»
1 августа в Крыму на закрытии 11 смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» подвели итоги грантового конкурса.
Обновлено в 03:40
Политика
Россия может разместить ракеты ближе к США
Ракеты, ранее попадавшие под действие ДРСМД, теперь могут быть размещены Россией ближе к США.
Обновлено 31 июля в 08:56
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «13 причин почему»
В YouTube опубликован трейлер третьего сезона «13 причин почему».
Обновлено вчера в 10:42
Политика
Кадыров жестко отреагировал на призыв Израиля не ездить в Чечню
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на призыв израильского штаба по борьбе с террором воздержаться от посещения республики.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:22
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 27 копеек — до 64,62 рубля. Курс евро увеличился на 24 копейки и составил 71,57 рубля.
Обновлено в 03:01
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Финансы
Курс рубля резко снизился
Резкое снижение курса российской валюты происходит на фоне пошлин, введенных США против Китая.
Обновлено в 03:17
Экономика
Россия сократила разрыв между экспортом и импортом технологий
В 2015 году были зафиксированы максимальный объем экспорта технологий ($1,65 млрд) и минимальный разрыв его с импортом, составлявшим $2,2 млрд.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Роскомнадзор подготовит зеркальный ответ после решения Ofcom по RT
Сайт Роскомнадзора сообщил, что ведомство намерено подготовить поправки в законодательство для зеркального ответа на ущемление российских СМИ за рубежом.
Обновлено вчера в 08:12
Шоу-бизнес
Николаев показал уникальное фото российских звезд
Новая публикация в Instagram Игоря Николаева порадовала поклонников целым «отрядом» ветеранов российского шоу-бизнеса. @igor_nikolaev_music Так, композитору удалось собрать вместе практически всех самых известных музыкантов и певцов нашей эстрады.
Обновлено в 01:19
Общество
«Дикси» может возглавить бывший гендиректор «Магнита» Ольга Наумова
Ольга Наумова (занимала посты гендиректора в «Пятерочке» и «Магните») возглавит ГК «Дикси».
Обновлено вчера в 21:48
Футбол
Шюррле рассчитывает снова забить ЦСКА
Новичок "Спартака" Андре Шюррле рассказал о первых впечатлениях в "Спартаке", а также заявил о том, что надеется снова забить ЦСКА.
Обновлено в 03:37
Общество
Почти 70% россиян поддерживают действия властей при незаконных акциях
Большинство россиян (69%) согласны с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске начал врать
Шестилетний сын знаменитого телеведущего Дмитрия Шепелева и ушедшей из жизни певицы Жанны Фриске с недавних пор начал врать.
Обновлено в 02:28
Общество
Синоптик посоветовал петербуржцам не рассчитывать на теплый август
Европейские регионы остаются в плену циклонического вихря, бушующего над Уралом. Август в Петербурге не будет теплым.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Большая часть сирийской оппозиции согласилась на перемирие в Идлибе
Основная часть делегации вооруженной оппозиции Сирии на переговорах астанинского формата согласилась на перемирии в провинции Идлиб, заявил журналистам директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Мукаш Серикулы.
Обновлено в 03:05
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Авто
Toyota анонсировала новый RAV4 с другим названием и дизайном
Кстати, уже в октябре 2019-го с конвейера другого завода, принадлежащего "поднебесному" концерну FAW и Toyota, начнет сходить Toyota RAV4 с глобальным дизайном.
Обновлено вчера в 12:12
Транспорт
В Иркутской области возобновили движение по трассе «Сибирь»
Движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Тулунском районе Иркутской области открыто после второй волны паводка, сообщает ФКУ УПРДОР "Прибайкалье".
Обновлено вчера в 20:14
Общество
Ученые дали ответ спорного примера из школьного курса математики
Московские математики дали правильный ответ в примере с делением и умножением, породившем многочисленные споры в социальных сетях — это 16.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
Четыре страны НАТО прислали наблюдателей на армейские игры АрМИ-2019
Выступая на селекторном совещании, глава военного ведомства заявил, что четыре страны блока НАТО, а именно США, Франция, Турция и Словакия прислали своих наблюдателей на стартующие 3 августа международные армейские игры.
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Уголовное дело возбуждено из-за нападения на полицейских в Сургуте
Следователи возбудили уголовное дело из-за нападения на полицейских в четверг вечером в Сургуте, сообщили в пятницу ТАСС в региональном следственном управлении СКР.
Обновлено вчера в 23:42