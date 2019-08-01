Происшествия

Появились новые кадры нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака»Вести.Ru 02:05

В сети появилось новое видео с камер наблюдения с кадрами нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков "Спартака" после матча второго тура российской премьер-лиги с "Ростовом". Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась вничью – 2:2.
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