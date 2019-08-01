Происшествия

Появились новые кадры нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака»Вести.Ru 02:05

В сети появилось новое видео с камер наблюдения с кадрами нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков "Спартака" после матча второго тура российской премьер-лиги с "Ростовом". Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась вничью – 2:2.
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Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами

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Искусство убеждения. Как GM избежала снижения акций при падении продаж

Получается, что компания надеется компенсировать нынешнее снижение в оставшейся части года.
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Артист Михаил Ефремов в стихах обратился к главе Министерства внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой освободить задержанного коллегу московского театра «Современник» Дмитрия Смолева.
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Уголовное дело возбудили после убийства полицейского в Сургуте

В Сургуте возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции, в результате которого один из них погиб, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.
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Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского

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