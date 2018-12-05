Происшествия
Появилось фото сбежавшего с автоматом и 60 патронами военного
Появилось фото сбежавшего с автоматом и 60 патронами военногоИзвестия01:22
Телеканал РЕН ТВ публикует фото военнослужащего, который самовольно покинул стратегический объект в городе Муром Владимирской области. С собой у мужчины автомат Калашникова и два полных магазина патронов.
Известия01:22
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с чего всё началось
Военнослужащий, охранявший стратегический мост во Владимирской области, самовольно покинул объект с оружием и направился в Москву. Как сообщил источник в правоохранительных органах, сейчас его ищут столичные полицейские.ТАССвчера в 19:33
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