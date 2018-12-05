Происшествия

Появилось фото сбежавшего с автоматом и 60 патронами военного
Известия
01:22

Телеканал РЕН ТВ публикует фото военнослужащего, который самовольно покинул стратегический объект в городе Муром Владимирской области. С собой у мужчины автомат Калашникова и два полных магазина патронов.
Известия01:22
с чего всё началось

В Москве ищут военного, покинувшего с оружием стратегический объект под Владимиром

Военнослужащий, охранявший стратегический мост во Владимирской области, самовольно покинул объект с оружием и направился в Москву. Как сообщил источник в правоохранительных органах, сейчас его ищут столичные полицейские.
ТАССвчера в 19:33

Подробнее о событии

Московская полиция опровергла слухи о сбежавшем охраннике с автоматом

РИА Новости00:50

Полиция проверяет информацию о нахождении в Подмосковье сбежавшего с оружием из Мурома сотрудника ВОХР

Агентство Москва00:11

Полиция опровергла введение плана «Сирена» из-за розыска сотрудника ВОХР

Москва 2400:08

Полиция опровергла введение плана «Сирена» в Москве, связанного с розыском вооруженного военного

Вечерняя Москва00:01

В Москве введен план «Сирена» в связи с розыском вооруженного автоматом сотрудника ВОХР

РЕН ТВвчера в 23:47

Полиция Москвы опровергла введение плана «Сирена» в городе из-за сбежавшего охранника

ТАСС00:26

Полиция Москвы опровергает информацию о введении в столице плана «Сирена»

Эхо Москвы00:46
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Происшествия

На северо-западе Москвы сгорел приют для бездомных животных

Обновлено в 01:53
Происшествия

В Петербурге ликвидировали пожар на складе с бумагой

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на складе бумаги на улице Латышских стрелков в Петербурге,сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Обновлено в 01:53
Происшествия

В Новой Каледонии объявлена угроза цунами после мощного землетрясения

Жителей Новой Каледонии (административно-территориального образования Франции в Тихом океане) предупредили об угрозе цунами после землетрясения магнитудой 7,6, сообщает Тихоокеанский центр предупреждения цунами (PTWC).
Обновлено в 01:23
Происшествия

На Камчатке нашли тело ребенка в стиральной машине

Обновлено в 01:47
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на Ставрополье

От лобового удара на месте погибли четыре человека.
Обновлено в 01:50
Происшествия

В Москве в молочной продукции нашли плесень и золотистый стафилококк

В Москве арестовали директора молочный фирмы, которого обвиняют в производстве и сбыте опасной для потребителей продукции.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Напавшего на школу в Улан-Удэ подростка признали невменяемым

По версии следствия, утром 19 января ученик девятого класса школы №5 в Улан-Удэ с двумя подельниками совершил нападение на учителя и учащихся школы, после чего устроил пожар.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Угроза взрыва на московских вокзалах не подтвердилась

Обновлено в 01:03
Происшествия

Ребенок упал в подвал и сломал позвоночник в Каменске-Уральском

12-летний мальчик вышел гулять во двор, поскользнулся и упал в подвальное помещение с двухметровой высоты.
Обновлено в 01:36
Происшествия

В результате взрыва бытового газа под Самарой пострадали два человека

Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в поселке Воскресенка под Самарой.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Рейс из Сочи в Краснодар отменили после неполадок с шасси

Рейс авиакомпании UTair из Сочи в Краснодар отменили после того, как борт вернулся в аэропорт вылета из-за неубравшегося шасси, сообщил ТАСС представитель авиакомпании.
Обновлено в 01:50
Происшествия

В Волгограде девять машин столкнулись из-за гололеда

Обновлено в 01:41
Происшествия

В Индии автобус с пассажирами рухнул в ущелье

Не менее 30 человек получили травмы после падения автобуса в ущелье в восточном индийском штате Трипура, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на врачей.
Обновлено в 01:34
Происшествия

В Волгограде поймали маньяка с ножом

В Волгограде полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападениях с ножом на женщин, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:32
Происшествия

У девушки украли 1 млн рублей во время экскурсии в Эрмитаже

Неизвестный лишил 28-летнюю женщину 1 млн рублей на экскурсии в "Эрмитаже". Деньги списали с ее банковской карты.
Обновлено в 01:50
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