Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и МамаеваLenta.ru вчера в 13:32
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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с чего всё началось
Мамаева и Кокорина опередили в барак для так называемых благонадежных преступников, это которые не нарушают местный режим.Вести.Ru07:16
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 17:01, Вашингтон
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин: «Дома меня ласково зовут: «Эй, иди сюда!»
Обновлено в 15:00
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду
Музыкант, как и ранее, ответил уклончиво: по его словам, партия «Голос» будет готова к переговорам о коалиции лишь после объявления официальных итогов выборов в Верховную Раду, но готова к ответственности и должностям.
Обновлено в 16:50
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Российские военные могут вернуться в Венесуэлу
Российские военные специалисты решили все задачи в Венесуэле, но могут вернуться в страну при необходимости.
Обновлено в 15:09
Политика
Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года
Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что хотел бы "продвинуться" в вопросе заключения мирного договора с Россией до конца своего срока на посту главы правительства.
Обновлено в 13:10
Энергетика
Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума
Операторы автозаправочных станций Грузии с субботы подняли цену на бензин в среднем на 5 тетри ($0,02), которая тем самым достигла своего исторического максимума.
Обновлено вчера в 08:05
Футбол
«Зенит» победил «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:44
Экономика
Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам
Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено в 14:56
Происшествия
В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы
В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Политика
Стало известно, сколько кресел в Раде займут кандидаты от партий
Стало известно, сколько кресел в Верховной раде Украины займут кандидаты от партий по спискам, сообщает "Униан".
Обновлено в 16:04
Здоровье
В Самарской области решили устроить отстрел диких кабанов
В Самарской области готовятся к эпидемии африканской чумы свиней (АЧС). Очаги заболевания уже зафиксировали в соседней Ульяновской области.
Обновлено в 11:48
Политика
В Донбассе на пункте пропуска «Майорское» нашли взрывоопасные предметы
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружила в ходе проверок взрывоопасные предметы рядом с контрольно-пропускным пунктом въезда-выезда (КППВВ) «Майорское» на линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили
Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.
Обновлено 19 июля в 04:00
Политика
Власти Ирана продолжат удерживать россиян на захваченном танкере
Жизни и здоровью российских моряков, задержанных на британском танкере Stena Impero в Ормузском проливе ничего не угрожает.
Обновлено в 16:48
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Футбол
«Это круче концерта Metallica!» Шаронов выступил с речью в раздевалке «Рубина»
"Рубин" в своём "твиттере" опубликовал речь тренера команды Романа Шаронова в раздевалке после победы в гостевом матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги над "Динамо" (1:0).
Обновлено в 16:57
Футбол
Карпин объяснил, почему не может повлиять на работу арбитров
Обновлено в 13:20
Происшествия
Машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке
Автомобиль въехал в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке, сообщили РИА Новости в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии.
Обновлено в 06:48
Происшествия
В зоопарке Пензы посетители до смерти закормили жеребенка
В пензенском зоопарке погиб жеребенок шетлендской пони, которого посетители закормили до смерти.
Обновлено в 14:33
Политика
Националисты стягивают людей в Киеве после выборов Верховной рады
После оглашения экзит-полов на выборах Верховной рады Украины нашлись те политические силы, что не согласились с результатами голосования.
Обновлено в 15:18
Здоровье
Число заболевших корью на Украине утроится к концу 2019 года
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко – прогнозирует, что число жителей Украины, заболевших корью, увеличится к концу года в три раза с нынешнего показателя в 56 тыс. человек.
Обновлено в 12:09
Автоспорт
Райкконен может заменить Феттеля в «Феррари»
Обновлено в 08:16
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Армия и оружие
Израильский министр: Мы два года убиваем иранцев
В Израиле министр регионального сотрудничества, комментируя инцидент с задержанием Ираном британского танкера заявил, заявил, что Израиль является единственным государством, которое последние два года убивает иранцев.
Обновлено в 08:52
Политика
Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Белоруссия и Россия должны будут прийти к введению единой валюты, сообщает ТАСС По ее словам, экономики двух стран должны развиваться одинаково.
Обновлено в 14:28
Политика
Названы кандидаты на пост премьера Украины
Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:35