Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и МамаеваLenta.ru вчера в 13:32
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Читать в источнике
Оценить67
с чего всё началось
Мамаева и Кокорина опередили в барак для так называемых благонадежных преступников, это которые не нарушают местный режим.Вести.Ru07:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 23:11, Вашингтон
Политика
ЦИК Украины обнародовал первые данные об итогах выборов в Раду
Украинский ЦИК опубликовал первые данные о результатах выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие
Израиль получил секретные коды от российских С-300
Как следует из информации представленной российским изданием «Свободная пресса», Израиль получил секретную информацию о российских системах ПВО С-300, включая и те, которые ранее были поставлены в Сирию, и может отключать их в любое время.
Обновлено вчера в 21:05
Футбол
Голы Азмуна и Оздоева принесли «Зениту» победу над «Сочи»
В заключительном матче второго тура чемпионы страны обыграли в гостях "Сочи" - 2:0.
Обновлено в 16:41
Путешествия
Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путевки
Авиакомпания "Победа" в понедельник начала продавать туристические пакеты по направлениям сети своих маршрутов, сообщили в понедельник "Ведомости".
Обновлено в 21:50
Политика
Что станет могилой Зеленского, рассказали на Украине
Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал, что станет могилой политической силы президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 22:29
Общество
В России изменятся правила провоза багажа через границу, пишут СМИ
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:20
Происшествия
В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Беременная женщина погибла, два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Иркутской области, виновен предположительно пьяный водитель скорой, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено в 22:39
Энергетика
Стало известно, сколько газа в подземных хранилищах Украины
Запасы газа в подземных хранилищах газа Украины, по данным на утро 21 июля, достигли 15,018 миллиарда кубометров, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в своем Facebook.
Обновлено в 13:46
Происшествия
В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра
Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.
Обновлено в 22:24
Политика
Украина прекратит выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Власти Украины отреагируют на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 22:16
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено в 19:46
Кино
Marvel анонсировала новую фазу киновселенной
Студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Обновлено в 12:15
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено в 15:25
Авто
Тюнинг-ателье Ferrada доработало Mercedes-AMG E63 S
Главные изменения в Mercedes-AMG E63 S 2019 года выпуска произошли благодаря специалистам Ferrada в подкапотном пространстве машины.
Обновлено в 00:08
Авто
Винтаж и рок-н-ролл: в Москве прошло ралли ретро-автомобилей
Обновлено в 03:12
Экономика
Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам
Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено в 14:56
Общество
В продукты россиян добавят панцири саранчи
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено в 21:22
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Футбол
Хави дебютировал в качестве главного тренера «Аль-Садда»
39-летний уроженец Таррасы, в мае 2019 года объявивший о завершении карьеры игрока, сразу же перешел на должность главного тренера катарского клуба «Аль-Садд», за который Хави выступал на протяжении последних 4 лет.
Обновлено в 18:02
Общество
Циклон «Данас» принес во Владивосток половину месячной нормы осадков
В некоторых населенных пунктах на юге Приморья выпало до 110 мм осадков - почти месячная норма, сообщил ТАСС пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.
Обновлено в 20:21
Экономика
Минфин предлагает новый способ поддержки самозанятых
Несколько самозанятых пожаловались в апреле первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, что на них не распространяются преференции, которыми пользуются малые и средние предприниматели в закупках госкомпаний.
Обновлено в 17:29
Футбол
Фалькао получил предложение от «Порту»
"Порту" сделал предложение нападающему "Монако" Радамелю Фалькао, утверждает Soccer Link.
Обновлено в 19:37
Шоу-бизнес
Собчак попросила не вспоминать о «Доме-2»
Ксения Собчак заявила, что упоминания о «Доме-2» и упреки в её адрес в связи с этим проектом неуместны.
Обновлено в 21:49
Происшествия
В Приамурье ливни размыли автомобильные дороги к трем поселкам
Ливни в Амурской области размыли несколько участков местных дорог, из-за чего нарушено автомобильное сообщение с тремя поселками в Зейском районе, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 20:58
Политика
Вакарчук выдвинул условия коалиции в Верховной раде
Лидер партии «Голос», фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук готов к коалиции с другими силами, которые проходят в Верховную раду.
Обновлено в 18:40
Кино
Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории
Кинокартина "Мстители: Финал" обогнала по сборам "Аватара" и стала самой кассовой в истории.
Обновлено в 22:25
Происшествия
Более 20 туристов пропали без вести в горах Китая из-за ливней
Как сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая, по меньшей мере три человека погибли, 23 числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 21:57
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 14:11