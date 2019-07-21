Футбол

Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонииРБК вчера в 09:07

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком. Об этом они сообщили в интервью телеканалу «Россия 1».
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Как сидят Кокорин и Мамаев: эксклюзивный репортаж из белгородской колонии

Справедливости ради далеко не в каждой российской колонии есть футбольная коробка. В белгородской колонии футбольное поле есть, конкретно на этом футбольном поле ежедневно по полтора часа проводит нападающий Кокорин и полузащитник Мамаев.
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Газета.Ruвчера в 15:35

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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:43, Вашингтон
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