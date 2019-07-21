Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и МамаеваLenta.ru вчера в 13:32
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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Футбол
Ростов — Спартак 2:2
После первого тайма счет равный – 1:1. На 23-й минуте мяч забил ростовчанин Хорен Байрамян.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отправил в отставку заместителя правительства Кирилла Подберезного после публикации видео, на котором он дерется в кафе.
Обновлено в 04:52
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Украинские военные подорвались у Счастья
Обновлено в 04:40
Политика
Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений
Обновлено в 04:40
Футбол
«Арсенал» разгромил «Фиорентину» на Международном кубке чемпионов
Обновлено вчера в 20:27
Общество
Опрос показал отношение россиян к возвращению курилок в аэропорты
Большинство россиян (81%) выступают за то, чтобы комнаты для курения были возвращены в «чистые зоны» аэропортов страны.
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Пушков ответил на обвинения в причастности России к захвату танкера
Российский сенатор Алексей Пушков охарактеризовал британские СМИ и ответил на все обвинения в адрес российской стороны по поводу причастности к задержанию Ираном танкера Британии Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 04:49
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Армия и оружие
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации после начала перемирия
Украинские силовики намерены открыть артиллерийский огонь по населенным пунктам самопровозглашенной Донецкой народной республики после вступления в силу нового перемирия, чтобы спровоцировать ополчение на ответный огонь, заявили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.
Обновлено вчера в 15:53
Политика
«Я забыл паспорт». Парубий проголосовал на выборах в Раду
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий приехал на избирательный участок в Дом офицеров 21 июля к 11:00 без паспорта.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой
Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
Обновлено вчера в 00:53
Происшествия
Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье
Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Москве у безработного украли рюкзак с пятью миллионами рублей
На северо-востоке Москвы у безработного украли почти пять миллионов рублей.
Обновлено в 03:40
Кино
Махершала Али сыграет Блэйда в фильмах Marvel
Стоит отметить, что "Блэйд" и его продолжения выходили в прокат в Северной Америке с рейтингом R.Сам Снайпс неоднократно подчеркивал, что готов продолжить играть охотника на вампиров, если на то будет воля зрителей и руководства Marvel.
Обновлено в 01:07
Единоборства
Российский боец UFC Олейник проиграл за 12 секунд и попал в больницу
Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник уступил американцу Уолтеру Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь на 21 июля в Сан-Антонио.
Обновлено в 03:14
Космос
«Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к МКС
Пилотируемый корабль "Союз МС-13" пристыковался в воскресенье в автоматическом режиме к модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Оставшихся в «китовой тюрьме» косаток выпустят до конца лета
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Общество
Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации
Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Обновлено вчера в 23:07
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
Разумков заявил, что может занять должность спикера Рады
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков допустил, что займет пост председателя Верховной Рады Украины нового созыва после внеочередных парламентских выборов.
Обновлено в 03:53
Футбол
«ПСЖ» не имеет предложений по Неймару
Спортивный директор французского клуба «Пари Сен-Жермен» Леонардо Араужо заявил, что в клуб не поступали предложения по трансферу Неймара.
Обновлено в 05:21
Политика
На Украине зафиксировали первые нарушения на выборах в Раду
Наблюдатели «Комитета избирателей Украины» (КИУ) выявили первые нарушения на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено вчера в 16:11
Единоборства
Состояние Максима Дадашева улучшилось
Состояние здоровья российского боксера Максима Дадашева улучшилось.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Трех посетителей избили в московском клубе, возможно, из-за плаката с митинга на проспекте Сахарова
Накануне на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 18:21
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено вчера в 03:47