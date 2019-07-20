Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и МамаеваLenta.ru 13:32
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли
Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
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МИД РФ: консультации с Нидерландами по МН17 идут
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что консультации с Нидерландами по МН17 идут, они носят конфиденциальный характер.
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Леонардо заявил об отсутствии предложений по Неймару
Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что клуб не получила предложений о трансфере бразильского форварда Неймара.
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В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
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Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
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