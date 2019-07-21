Футбол
Стали известны точные даты выхода Мамаева и Кокорина на свободуSport24.ru вчера в 13:24
Стали известны точные даты выхода Мамаева и Кокорина на свободу. Как сообщает журналистка «Россия-1» Ольга Скабеева, Мамаева выпустят 6 ноября 2019 года; Кокорина — 7 декабря 2019 года. В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев приняли участие в двух драках в центре Москвы.
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Футбол
Росгвардия разъяснила ситуацию с фанатами «Спартака» в Ростове
Обновлено в 05:57
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
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Политика
В Донецкой области Украины выявили попытку фальсификации выборов
Члены комиссии подписали пустые бланки протоколов с итогами выборов Первая попытка фальсификации парламентских выборов зафиксирована в Донецкой области Украины, сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.
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В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что к настоящему моменту по данным 11 из 199 округов явка на выборы в Верховную рада составила 15,27%.
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Футбол
«Мы эту игру должны были выигрывать» — Карпин о матче со «Спартаком»
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» подвёл итоги ничейного матча со столичным «Спартаком» (2:2). Валерий Карпин указал на то, что прошедшую игру его подопечные «должны были выиграть».
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Пентагон готовит операцию в Персидском заливе
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Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
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Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики контролируют ситуацию на всей линии соприкосновения в Донбассе, не нарушая режима прекращения огня, заявил журналистам представитель управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
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Рогозин допустил запуски «Прогрессов» с Восточного в ближайшее время
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Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
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Пушков ответил на обвинения в причастности России к захвату танкера
Российский сенатор Алексей Пушков охарактеризовал британские СМИ и ответил на все обвинения в адрес российской стороны по поводу причастности к задержанию Ираном танкера Британии Stena Impero в Ормузском проливе.
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Миралем Пьянич: «Мечтаю выиграть ЛЧ. Я счастлив в „Ювентусе“»
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Донской выиграл «Челленджер» в Нур-Султане
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В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы
В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
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Наука
Долгожданный прорыв: получена новая форма соединения гелия и воды
Очередной уникальный прорыв смогли сделать ученые, открыта новая форма Гелия, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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Первые люди на Луне: почему их объявляют фейком
В декабре 1972 года "Аполлон-17" совершил последнюю посадку на Луну, и с тех пор никто ее более не посещал.
Обновлено вчера в 01:00
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В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
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Новосибирцы запечатлели запуск ракеты с Байконура
По словам фотографа Германа Маркова, фотография ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблём «Союз МС-13» сделана менее чем через час после запуска.
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«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
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Студия Marvel представила график выхода 10 фильмов и сериалов
Перед зрителями выступил президент Marvel Кевин Фейдж. Четвертая фаза Marvel будет включать 10 фильмов и сериалы Disney+ с 2020 по 2021 год.
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Петербуржцы напали с ножом на школьника
Вечером 20 июля в полицию обратились жители Петербурга с заявлением о том, что у дома №69 по Садовой улице неизвестный напал на мужчину и ударил его ножом, сообщили 78.ru в правоохранительных органах.
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Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
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Панама распорядилась снять флаг с пропавшего танкера Riah
Процедура снятия флага с нефтяного танкера Riah, пропавшего 14 июля в Ормузском проливе, начата властями Панамы.
Обновлено в 02:24