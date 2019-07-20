Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и МамаеваLenta.ru вчера в 13:32

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Читать в источнике
Обсудить29

Подробнее о событии

Барак Кокорина и Мамаева покажут в «Вестях недели»

Евро-футбол.рувчера в 13:39

Появилось фото из барака Мамаева и Кокорина

РИА Новостивчера в 15:51

Скабеева: «Мамаев выйдет на свободу 6-го ноября, Кокорин - 7-го декабря»

Sport.ruвчера в 14:29

Кокорин должен выйти на свободу 7 декабря, Мамаев – 6 ноября

Sports.ruвчера в 13:47

В бараке с Кокориным и Мамаевым соседствуют малолетний убийца и мошенник

Sport24.ruвчера в 16:05

Условия жизни Кокорина и Мамаева в колонии. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 14:36

Журналистка показала условия жизни Кокорина и Мамаева в колонии

Чемпионатвчера в 14:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:52, Вашингтон
Политика

Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено вчера в 22:07
Единоборства

Дерек Чисора нокаутировал Артура Шпильку

Обновлено вчера в 16:21
Политика

Министр обороны Украины объяснил инцидент с Зеленским

Обновлено вчера в 09:52
Кино

Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети

Обновлено вчера в 04:23
Политика

Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия

В Москве на задержанного со сломанной рукой составили протокол

Кутенкова отпустили из отдела, суд состоится в понедельник, сообщает портал «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия

В Иркутской области завершили иммунизацию пострадавших от паводка

Роспотребнадзор сообщил, что иммунизация населения, пострадавшего от паводка в Иркутской области, завершена.
Обновлено вчера в 23:28
Авто

Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей по всему миру

Компания Volvo Cars отзывает около 500 тыс. машин, проданных во всем мире, из которых 86 тыс. - в самой Швеции.
Обновлено вчера в 16:51
Политика

Зеленский показал убожеское состояние крейсера «Украина»

Президент Украины Владимир Зеленский выложил на своем YouTube-канале запись, которая показывает проблемное состояние ракетного крейсера.
Обновлено в 00:22
Единоборства

Появилось видео, как тренер упрашивает Дадашева остановить бой

Обновлено вчера в 17:27
Политика

Пушков отреагировал на заявление Омеляна о «цирке» Зеленского

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы Министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего цирком указ президента Владимира Зеленского о повышении качества украинских дорог.
Обновлено вчера в 15:46
Общество

На месте бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге может появиться арт-объект

Обновлено вчера в 15:39
Интернет

Tinder отказался от оплаты через Google Play

Tinder - последний пример, когда служба знакомств больше не использует платежную систему Google Play в приложении.
Обновлено вчера в 08:20
Армия и оружие

СМИ: новейшая немецкая БМП превратилась в «бездонную бочку»

Изначально планировалась поставка для сухопутных войск Германии партии из 410 машин, предназначенных для замены устаревших БМП "Мардер".
Обновлено в 00:22
Армия и оружие

Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными

В сети появилась видеозапись обстрела города Первомайска в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских военнослужащих.
Обновлено вчера в 23:59
Авто

Кроссовер Volkswagen Tayron установил рекорд по продажам

Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.
Обновлено вчера в 22:49
Космос

Рогозин допустил запуски «Прогрессов» с Восточного в ближайшее время

Обновлено вчера в 21:55
Музыка

Алексей Воробьев спел о ненависти на русском языке

Как в англоязычной версии, обложка сингла стилизована под конверт грампластинки, которую украшает снимок Алексея Воробьева в ретро-стиле.
Обновлено вчера в 13:41
Футбол

Олег Кононов: «Без судей „Спартак“ выиграл бы оба матча»

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после гостевого матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2) ответил на вопрос о судействе.
Обновлено вчера в 17:03
Космос

США завершили работу над кораблем Orion для запуска вокруг Луны

США завершили работу над пилотируемым кораблем Orion, NASA в рамках миссии Artemis 1 запустит его и тяжелую ракету Space Launch System (SLS) вокруг Луны, сообщается на сайте управления.
Обновлено вчера в 18:48
Общество

Опрос показал отношение россиян к возвращению курилок в аэропорты

Большинство россиян (81%) выступают за то, чтобы комнаты для курения были возвращены в «чистые зоны» аэропортов страны.
Обновлено вчера в 22:10
Армия и оружие

Пентагон увидел в доктрине РФ вызов концепции ядерного сдерживания США

Обновлено вчера в 19:02
Армия и оружие

В ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле

Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

У берегов Западной Африки горит украинский траулер, пропал моряк

Обновлено вчера в 15:43
Армия и оружие

Взять электронный след: корабли «Овод» смогут скрытно находить цели

Обновлено вчера в 17:02
Спорт

Великая уступила Харлан в финале чемпионата мира

Обновлено вчера в 14:15
Происшествия

Обнаружено кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max

Кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max, полеты которых были запрещены после авиакатастрофы, обнаружено в логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторфилле.
Обновлено вчера в 19:17
Здоровье

Гастроэнтеролог рассказала, кому вредно есть овощи

Гастроэнтеролог Виктория Суджиянова рассказала, кому вредно есть овощи.
Обновлено вчера в 14:50
Армия и оружие

Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского

Советник украинского лидера Владимира Зеленского Никита Потураев рассказал, что ждет ВСУ в случае атаки но Донбасс или Крым.
Обновлено 19 июля в 16:33
Армия и оружие

Китайский эсминец посетит Санкт-Петербург с визитом

Ракетный эскадренный миноносец ВМС КНР «Си Ань» прибудет 24 июля в Санкт-Петербург с неофициальным визитом.
Обновлено вчера в 11:06
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное