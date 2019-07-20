Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и МамаеваLenta.ru вчера в 13:32
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
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Министр обороны Украины объяснил инцидент с Зеленским
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Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
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Политика
Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
В Москве на задержанного со сломанной рукой составили протокол
Кутенкова отпустили из отдела, суд состоится в понедельник, сообщает портал «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия
В Иркутской области завершили иммунизацию пострадавших от паводка
Роспотребнадзор сообщил, что иммунизация населения, пострадавшего от паводка в Иркутской области, завершена.
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Авто
Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей по всему миру
Компания Volvo Cars отзывает около 500 тыс. машин, проданных во всем мире, из которых 86 тыс. - в самой Швеции.
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Зеленский показал убожеское состояние крейсера «Украина»
Президент Украины Владимир Зеленский выложил на своем YouTube-канале запись, которая показывает проблемное состояние ракетного крейсера.
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Единоборства
Появилось видео, как тренер упрашивает Дадашева остановить бой
Обновлено вчера в 17:27
Политика
Пушков отреагировал на заявление Омеляна о «цирке» Зеленского
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы Министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего цирком указ президента Владимира Зеленского о повышении качества украинских дорог.
Обновлено вчера в 15:46
Общество
На месте бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге может появиться арт-объект
Обновлено вчера в 15:39
Интернет
Tinder отказался от оплаты через Google Play
Tinder - последний пример, когда служба знакомств больше не использует платежную систему Google Play в приложении.
Обновлено вчера в 08:20
Армия и оружие
СМИ: новейшая немецкая БМП превратилась в «бездонную бочку»
Изначально планировалась поставка для сухопутных войск Германии партии из 410 машин, предназначенных для замены устаревших БМП "Мардер".
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными
В сети появилась видеозапись обстрела города Первомайска в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских военнослужащих.
Обновлено вчера в 23:59
Авто
Кроссовер Volkswagen Tayron установил рекорд по продажам
Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.
Обновлено вчера в 22:49
Космос
Рогозин допустил запуски «Прогрессов» с Восточного в ближайшее время
Обновлено вчера в 21:55
Музыка
Алексей Воробьев спел о ненависти на русском языке
Как в англоязычной версии, обложка сингла стилизована под конверт грампластинки, которую украшает снимок Алексея Воробьева в ретро-стиле.
Обновлено вчера в 13:41
Футбол
Олег Кононов: «Без судей „Спартак“ выиграл бы оба матча»
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после гостевого матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2) ответил на вопрос о судействе.
Обновлено вчера в 17:03
Космос
США завершили работу над кораблем Orion для запуска вокруг Луны
США завершили работу над пилотируемым кораблем Orion, NASA в рамках миссии Artemis 1 запустит его и тяжелую ракету Space Launch System (SLS) вокруг Луны, сообщается на сайте управления.
Обновлено вчера в 18:48
Общество
Опрос показал отношение россиян к возвращению курилок в аэропорты
Большинство россиян (81%) выступают за то, чтобы комнаты для курения были возвращены в «чистые зоны» аэропортов страны.
Обновлено вчера в 22:10
Армия и оружие
Пентагон увидел в доктрине РФ вызов концепции ядерного сдерживания США
Обновлено вчера в 19:02
Армия и оружие
В ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
У берегов Западной Африки горит украинский траулер, пропал моряк
Обновлено вчера в 15:43
Армия и оружие
Взять электронный след: корабли «Овод» смогут скрытно находить цели
Обновлено вчера в 17:02
Спорт
Великая уступила Харлан в финале чемпионата мира
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Обнаружено кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max
Кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max, полеты которых были запрещены после авиакатастрофы, обнаружено в логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторфилле.
Обновлено вчера в 19:17
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказала, кому вредно есть овощи
Гастроэнтеролог Виктория Суджиянова рассказала, кому вредно есть овощи.
Обновлено вчера в 14:50
Армия и оружие
Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского
Советник украинского лидера Владимира Зеленского Никита Потураев рассказал, что ждет ВСУ в случае атаки но Донбасс или Крым.
Обновлено 19 июля в 16:33
Армия и оружие
Китайский эсминец посетит Санкт-Петербург с визитом
Ракетный эскадренный миноносец ВМС КНР «Си Ань» прибудет 24 июля в Санкт-Петербург с неофициальным визитом.
Обновлено вчера в 11:06