Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и МамаеваLenta.ru 13:32
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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Футбол
Покеттино мог уйти из «Тоттенхэма» в случае победы в финале Лиги чемпионов
Как сообщает RMC, аргентинский специалист признался, что это могло бы случиться в случае победы над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов.
Обновлено в 20:56
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Корабль «Союз МС-13» совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 18:53
Наука
Названы способные повлиять на появление рака события в жизни
Американские ученые пришли к выводу, что на развитие рака может повлиять так называемый синдром такоцубо или синдром разбитого сердца.
Обновлено в 10:17
Футбол
Олег Кононов: «Большое количество негатива после „Сочи“? Мы привыкли к этому»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов высказался о матче 2-го тура РПЛ против «Ростова».
Обновлено в 14:35
Единоборства
Ломаченко и Кэмпбелл разыграют четыре чемпионских пояса
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе украинский боксёр Василий Ломаченко и официальный претендент Люк Кэмпбелл разыграют не три, а четыре титула в поединке, сообщает World Boxing News.
Обновлено в 08:36
Политика
Британия начала искать российский след в задержании Ираном ее танкера
Британская разведка расследует версию о причастности России к задержанию Ираном танкера Stena Impero, пишут СМИ.
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Экономика
Красная икра может подорожать на треть
Обновлено в 20:59
Футбол
Дубль 20-летнего Нкетиа принес «Арсеналу» победу над «Фиорентиной»
"Арсенал" выиграл у "Фиорентины" в матче международного кубка чемпионов (3:0). Дубль оформил Эдвард Нкетиа, а также один мяч забил Джозеф Уиллок.
Обновлено в 19:59
Экономика
Реестр российской электроники начнут вести с 2020 года
Правительство РФ постановило сформировать до 1 января 2020 года единый реестр российской радиоэлектронной продукции, разработав перечень продукции, происходящей из иностранных государств, и порядок определения статуса телеком-оборудования отечественного производства.
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Рябков встретился с Мадуро в Каракасе
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.
Обновлено в 19:44
Общество
Участница конкурса «Мисс Англия» удивила жюри необычным купальником
Мусульманка Айша Хан попала в финал конкурса «Мисс Англия», несмотря на то, что приложила фото в гидрокостюме вместо снимка в бикини.
Обновлено в 11:04
Спорт
Матч чемпионата России по пляжному регби закончился массовой дракой
Первый день чемпионата России по пляжному регби завершился массовой дракой игроков сборной Дагестана и команды "Слава".
Обновлено в 16:25
Армия и оружие
В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США
О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики.
Обновлено в 17:35
Здоровье
Диетолог рассказал, как худеть без вреда для здоровья
Как отмечает Мауэр, чтобы худеть без вреда для здоровья и не голодая, нужно есть меньше высокоуглеводных продуктов и больше белковых.
Обновлено в 17:14
Авто
ГАЗель. Создание легенды
Обновлено в 12:36
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Космос
NASA зашифровало слова первого человека на Луне в своем Twitter
Обновлено вчера в 17:48
Армия и оружие
Новый министр обороны Германии призвала увеличить военные расходы
Расходы на оборону ФРГ требуется увеличить до 2% ВВП, заявила новый министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр 20 июля в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Обновлено в 20:46
Единоборства
Диллиан Уайт победил Оскара Риваса, побывав в нокдауне
Британский супертяжеловес Диллиан Уайт завоевал титул временного чемпиона WBC, победив в Лондоне колумбийца Оскара Риваса.
Обновлено в 18:56
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что на предстоящей неделе погода в столичном регионе и центральной части России начнёт улучшаться.
Обновлено в 20:12
Единоборства
Дадашев находится в медикаментозной коме после операции
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Михалкова из «Уральских пельменей» разделась ради «острых заголовков»
Артистка шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объяснила поклонникам, зачем выкладывает откровенные фотографии в соцсети.
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ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия
Украинские силовики открыли огонь по жилым домам в городе Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
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Наука
Из наночастиц сделали жидкие капли постоянного магнита
В работе ученых из США и Китая под руководством Томаса Рассела (Thomas Russell) из Пекинского университета химических технологий предлагается новый подход, позволяющий создать настоящий жидкий постоянный магнит.
Обновлено вчера в 03:07
Здоровье
Врачи назвали список полезных витаминов для сердца
Омега-3 назван полезным для сердца, так как имеет влияние на его здоровье и препятствует воспалительным процессам в организме.
Обновлено в 20:10
Политика
В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце
Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
Обновлено в 19:42
Интернет
Tinder отказался от оплаты через Google Play
Tinder - последний пример, когда служба знакомств больше не использует платежную систему Google Play в приложении.
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