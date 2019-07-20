Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и МамаеваLenta.ru 13:32

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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Условия жизни Кокорина и Мамаева в колонии. Видео

Спорт-Экспресс14:36

Журналистка показала условия жизни Кокорина и Мамаева в колонии

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