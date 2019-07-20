Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Футбол Покеттино мог уйти из «Тоттенхэма» в случае победы в финале Лиги чемпионов Как сообщает RMC, аргентинский специалист признался, что это могло бы случиться в случае победы над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов.

Космос «Союз МС-13» пристыковался к МКС Корабль «Союз МС-13» совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Наука Названы способные повлиять на появление рака события в жизни Американские ученые пришли к выводу, что на развитие рака может повлиять так называемый синдром такоцубо или синдром разбитого сердца.

Единоборства Ломаченко и Кэмпбелл разыграют четыре чемпионских пояса Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе украинский боксёр Василий Ломаченко и официальный претендент Люк Кэмпбелл разыграют не три, а четыре титула в поединке, сообщает World Boxing News.

Политика Британия начала искать российский след в задержании Ираном ее танкера Британская разведка расследует версию о причастности России к задержанию Ираном танкера Stena Impero, пишут СМИ.

Футбол Дубль 20-летнего Нкетиа принес «Арсеналу» победу над «Фиорентиной» "Арсенал" выиграл у "Фиорентины" в матче международного кубка чемпионов (3:0). Дубль оформил Эдвард Нкетиа, а также один мяч забил Джозеф Уиллок.

Экономика Реестр российской электроники начнут вести с 2020 года Правительство РФ постановило сформировать до 1 января 2020 года единый реестр российской радиоэлектронной продукции, разработав перечень продукции, происходящей из иностранных государств, и порядок определения статуса телеком-оборудования отечественного производства.

Политика Рябков встретился с Мадуро в Каракасе Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

Общество Участница конкурса «Мисс Англия» удивила жюри необычным купальником Мусульманка Айша Хан попала в финал конкурса «Мисс Англия», несмотря на то, что приложила фото в гидрокостюме вместо снимка в бикини.

Спорт Матч чемпионата России по пляжному регби закончился массовой дракой Первый день чемпионата России по пляжному регби завершился массовой дракой игроков сборной Дагестана и команды "Слава".

Армия и оружие В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики.

Здоровье Диетолог рассказал, как худеть без вреда для здоровья Как отмечает Мауэр, чтобы худеть без вреда для здоровья и не голодая, нужно есть меньше высокоуглеводных продуктов и больше белковых.

Общество ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.

Армия и оружие Новый министр обороны Германии призвала увеличить военные расходы Расходы на оборону ФРГ требуется увеличить до 2% ВВП, заявила новый министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр 20 июля в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Единоборства Диллиан Уайт победил Оскара Риваса, побывав в нокдауне Британский супертяжеловес Диллиан Уайт завоевал титул временного чемпиона WBC, победив в Лондоне колумбийца Оскара Риваса.

Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что на предстоящей неделе погода в столичном регионе и центральной части России начнёт улучшаться.

Армия и оружие ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия Украинские силовики открыли огонь по жилым домам в городе Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

Наука Из наночастиц сделали жидкие капли постоянного магнита В работе ученых из США и Китая под руководством Томаса Рассела (Thomas Russell) из Пекинского университета химических технологий предлагается новый подход, позволяющий создать настоящий жидкий постоянный магнит.

Здоровье Врачи назвали список полезных витаминов для сердца Омега-3 назван полезным для сердца, так как имеет влияние на его здоровье и препятствует воспалительным процессам в организме.

Политика В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.