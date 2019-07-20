Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и МамаеваLenta.ru вчера в 13:32
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара» по сборам
Фильм «Мстители: Финал» уже почти установил новый мировой рекорд по кассовым сборам, вскоре он отодвинет на второе место предыдущего рекордсмена — блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар».
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Боровом Матюшино сгорели пять дач
Обновлено в 00:28
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы
В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Футбол
Олег Кононов: без проблем с судейством «Спартак» набрал бы шесть очков
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после ничейного матча с ФК "Ростов" прокомментировал судейство его команды в первых двух турах чемпионата России.
Обновлено в 03:06
Кино
Создатель оригинального «Оно» подал в суд на создателей ремейка фильма
Обновлено вчера в 11:24
Кино
Студия Marvel рассказала о своих планах
Представители студии утверждают, что фильм будет первым страшным фильмом киновселенной. Его выход назначен на май 2021 год.
Обновлено в 01:04
Политика
На Украине зафиксировали первые нарушения на выборах в Раду
Наблюдатели «Комитета избирателей Украины» (КИУ) выявили первые нарушения на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:46
Единоборства
Боксеру Дадашеву после боя удалили часть черепа
Российский боксер Максим Дадашев получил отек мозга в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 03:31
Общество
МЧС рассказало, как не отравиться съедобными грибами
В МЧС предупредили, что грибники могут отравиться съедобными грибами, которые выросли в загрязненной окружающей среде.
Обновлено в 00:24
Происшествия
В Москве у безработного отняли почти 5 миллионов рублей
На улице Академика Королева, расположенной на северо-востоке Москвы, мужчина подвергся нападению злоумышленников, которые отобрали у него рюкзак с 4,85 миллиона рублей.
Обновлено в 02:18
Футбол
ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче российской премьер-лиги
Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Космос
ОАЭ отправят в космос семена финиковой пальмы
24 июля Объединенные Арабские Эмираты отправят в космос семена финиковой пальмы – на ракете Falcon 9, стартующей с мыса Канаверал в США.
Обновлено в 03:17
Кино
Пьер Ришар прилетел в Ессентуки
Пьер Ришар прибыл в Ессентуки 20 июля, пишет информагентство «Победа26».
Обновлено вчера в 11:31
Гаджеты
LG готовит новое семейство смартфонов M Series
Наблюдатели полагают, что LG готовит к выпуску новое семейство смартфонов M Series.
Обновлено в 02:12
Политика
Посольство США обратилось к украинцам по случаю выборов
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор пожелал украинцам всего наилучшего в связи с парламентскими выборами.
Обновлено в 02:52
Недвижимость
Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке
Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
Огонь подошёл к домам: серьёзный пожар в Новоорском районе
На место ЧП выехал врио губернатора Оренбургской области. и Как сообщает пресс-служба администрации Орска, в связи с природным пожаром в Новоорском районе существует угроза задымления нашего города.
Обновлено вчера в 05:33
Политика
Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
Обновлено вчера в 22:46
Единоборства
Российский боец UFC Олейник проиграл за 12 секунд и попал в больницу
Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник уступил американцу Уолтеру Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь на 21 июля в Сан-Антонио.
Обновлено в 03:14
Политика
Путин пообещал мальчику из Тулуна следить за восстановлением детсада
Обновлено 19 июля в 07:28
Футбол
Зидан подтвердил скорый уход Бэйла из «Реала»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подтвердил скорый уход форварда команды Гарета Бэйла из клуба, сообщает Mirror.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Мужчина погиб в упавшем в Байкал автомобиле
Обновлено в 02:54
Общество
В США из-за жары погибли шесть человек
Обновлено вчера в 14:21
Футбол
На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом
После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 18:25