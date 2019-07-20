Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

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