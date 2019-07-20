Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и МамаеваLenta.ru вчера в 13:32
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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Неправильно подобранные продукты могут старить человека. Каких именно продуктов питания следует избегать, расскажем в нашем материале.
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В Японии из-за ливневых дождей эвакуировали более 110 тыс. человек
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День в истории: явление Казанской иконы Божией Матери, 120 лет со дня рождения Хемингуэя, издание седьмой книги о Гарри Поттере
В 2007 году на английском языке была издана седьмая книга о Гарри Поттере — "Гарри Поттер и Дары Смерти".
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В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина
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Сына Плющенко увезли с тренировки на «скорой»
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