Футбол

Появилось фото гостевой формы «Реала» на следующий сезонЧемпионат 11:39

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Сайт Footy Headlines опубликовал фотографии гостевой игровой формы мадридского «Реала» на следующий сезон. Футболка, шорты и гетры новой экипировки «Королевского клуба» выполнены в тёмно-синих цветах с золотой отделкой и традиционным монохромным клубным гербом на левой стороне груди.
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Появилось фото гостевой формы «Реала» на следующий сезон

Чемпионат11:39
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