Футбол
Появилось фото домашней формы «Зенита» на следующий сезонЧемпионат вчера в 15:25
Сайт Footy Headlines опубликовал фотографии домашней формы санкт-петербургского «Зенита» на следующий сезон. Футболка выполнена в голубом цвете с геометрическим рисунком градиентных треугольников. Шорты выполнены в таком же цвете.
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Авто
Audi презентовал обновленный кроссовер Audi Q7
Обновлено вчера в 21:30
Кино
Умер актер и кинорежиссер Валерий Харченко
Обновлено в 03:50
Общество
В Подмосковье три выпускника набрали по 300 баллов на ЕГЭ
Три подмосковных выпускника набрали по 300 баллов на едином госэкзамене (ЕГЭ), сообщили в пресс-службе первого зампреда правительства региона.
Обновлено в 03:02
Футбол
Дзюба признан лучшим игроком чемпионата по версии РФС
Победителем в самой главной номинации - лучший игрок сезона - стал форвард "Зенита" Артем Дзюба. (Сергей Егоров) В минувшем сезоне Дзюба провел 40 матчей за "Зенит", забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Путин заявил, что в России по-прежнему мало дорог высокого качества
Президент России Владимир Путин выступил на заседании Госсовета по вопросу развития автомобильных дорог которое проходит в Кремле.
Обновлено в 07:23
Политика
На выборы в Раду зарегистрировали восемь Зеленских
Председатель Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук заявила, что на внеочередных выборах в Верховную раду зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.
Обновлено в 07:10
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Политика
В Кремле назвали условия возвращения России в ПАСЕ
Ранее ПАСЕ официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии организации.
Обновлено в 07:34
Общество
Алибасов показал доказательства отравления «Кротом»
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
В Конгрессе предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана
В США конгрессмены Ро Ханна, Мэтт Гетц и Энтони Браун предложили внести поправку в военный бюджет страны, которая не позволит президенту использовать средства для нанесения удара по Ирану без одобрения Конгресса, сообщает Интерфакс .
Обновлено в 00:24
Политика
В РПЦ объяснили слова митрополита Иоанна о безбожниках на войне
В Московском патриархате объяснили смысл высказываний митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, который ранее заявил, что Великую Отечественную войну выиграли крещеные люди.
Обновлено вчера в 14:11
Экономика
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Мужчина облил себя бензином рядом со зданием Минстроя в Москве
Мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей у здания Минстроя в центре Москвы, рассказал РБК источник в ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Футбол
Вильена прибыл в расположение ФК «Краснодар» на сбор в Австрии
Обновлено в 05:20
Происшествия
МВД возбудило семь дел против московского отравителя
МВД возбудило семь уголовных дел против мужчины, который отравил и ограбил более десяти человек в Москве.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил
Обновлено в 06:39
Политика
Посольство США направило ноту протеста в МИД РФ по делу Уилана
Посольство США заявило, что выразило российскому МИД протест в связи с ненадлежащим обращением в СИЗО с американским гражданином Полом Уиланом, обвиняемом в РФ в шпионаже.
Обновлено в 06:51
Энергетика
«Ямал СПГ» поставил первую партию сжиженного газа в Японию
Обновлено в 04:26
Наука
Катинон и псилоцибин помогли грибам-паразитам изменить поведение цикад
Психоактивные вещества катинон и псилоцибин, которые вырабатывают паразитические грибы, по-видимому, помогают им менять поведение хозяев — периодических и однолетних цикад.
Обновлено в 07:38
Спорт
Иранского двойника Месси обвинили в совращении 23 девушек
Как сообщает Аптепа 3, по меньшей мере 23 женщины обвинили Парастеша в том, что он использовал свое сходство с Лионелем Месси, чтобы переспать с ними.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
У отца Юлии Началовой обнаружили рак
На программу приехал и сам доктор Барак, который рассказал о том, какой опасности удалось избежать Виктору Началову.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
В Саратове ФСБ предотвратила теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт, который планировался членом террористической организации "Исламское государство", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:58
Происшествия
СК опроверг информацию о главном подозреваемом в убийстве жены Соколова
Ранее некоторые региональные СМИ написали, что главным подозреваемым по делу стал 15-летний сын Соколова, который прежде был допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого.
Обновлено в 05:54
Футбол
Евгений Гинер: «Российский паспорт не должен давать приоритета ни в зарплатном, ни в трансферном плане»
Часто спорю по этому вопросу, имея в команде больше всех российских футболистов.
Обновлено в 07:18
Политика
В Киеве задержали сына владельца луганского ликеро-водочного завода
Сотрудники Службы безопасности и Генпрокуратуры Украины задержали в Киеве сына владельца луганского ликеро-водочного завода «Луга-Нова» Дмитрия Держака.
Обновлено в 04:54
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».
Обновлено в 04:39