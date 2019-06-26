Появилось фото домашней формы «Зенита» на следующий сезонЧемпионат вчера в 15:25

Сайт Footy Headlines опубликовал фотографии домашней формы санкт-петербургского «Зенита» на следующий сезон. Футболка выполнена в голубом цвете с геометрическим рисунком градиентных треугольников. Шорты выполнены в таком же цвете.

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