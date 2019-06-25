Футбол
Появилось фото домашней формы «Зенита» на следующий сезонЧемпионат 15:25
Сайт Footy Headlines опубликовал фотографии домашней формы санкт-петербургского «Зенита» на следующий сезон. Футболка выполнена в голубом цвете с геометрическим рисунком градиентных треугольников.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 19:57, Вашингтон
Политика
Порошенко закидали дымовыми шашками
Неизвестные начали бросать дымовые шашки во время выступления экс-президента Украины Петра Порошенко в городе Стрый во Львовской области.
Обновлено в 19:42
Шоу-бизнес
Где и почему телеведущая Лариса Гузеева живет отдельно от мужа
На майские праздники телеведущая Лариса Гузеева снималась в Москве в очередных выпусках программы «Давай поженимся», а её муж ресторатор Игорь Бухаров ездил отдыхать.
Обновлено в 17:02
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Политика
США призвали не допускать в ПАСЕ попавших под санкции россиян
Совет Европы не должен допускать к работе россиян, против которых введены санкции ЕС и США.
Обновлено в 12:58
Здоровье
Одиннадцать детей из Забайкалья прибыли в Москву на лечение
Первая группа детей из Забайкальского края в сопровождении родителей прибыла в Москву на лечение по программе Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям «Область здоровья».
Обновлено вчера в 22:05
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Авто
В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota
В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Шоу-бизнес
Валерия поздравила Егора Крида с 25-летием
Певица Валерия трогательно поздравила Егора Крида с юбилеем, опубликовав соответствующий пост на личной странице в сети Instagram.
Обновлено в 03:56
Футбол
Sky Sport сообщил о возможном возвращении Буффона в «Ювентус»
Отыгравший 17 лет за «Ювентус» 41-летний вратарь Джанлуиджи Буффон может вернуться в туринский футбольный клуб, передает Sky Sport не указывая источник информации.
Обновлено в 19:01
Технологии
На ЕГЭ разрешат искать информацию в интернете
На ЕГЭ по гуманитарным предметам в России планируется разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено в 19:06
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Политика
Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию МИД Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве
Обновлено в 11:31
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Обновлено в 00:32
Хоккей
Россиянин Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто
Помимо российского защитника в Зал хоккейной славы включены трехкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Ги Карбонно, чех Вацлав Недомански, четырехкратная олимпийская чемпионка Хейли Уикенхайзер из Канады, а также генеральный менеджер "Питтсбурга" Джим Рутерфорд и тренер Джерри Йорк, являющийся самым успешным действующим наставником в Национальной ассоциации студенческого спорта.
Обновлено в 16:27
Политика
В России приготовились запретить грузинское вино
Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
Обновлено в 18:33
Общество
В Сан-Франциско запретили все виды электронных сигарет
Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили все виды электронных сигарет. Соответствующее решение принял городской совет.
Обновлено в 19:01
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Космос
На МКС испытали робота Astrobee
Обновлено вчера в 06:56
Театры
Скандал в Доронинском МХАТе дошел до Кремля
В МХАТ имени Горького отреагировали на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом обращении артистов и зрителей к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 09:58
Экономика
В ФРС заявили о возросших рисках для экономики США
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов Джером Пауэлл сообщил о возросших рисках для американской экономики.
Обновлено в 14:59
Здоровье
В инсценировке отравления обвинили Бари Алибасова
Гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявляет, что ряд несоответствий вырисовывается из истории отравления Алибасова.
Обновлено в 10:18
Общество
Россиянка случайно узнала о продаже своей квартиры через интернет
Жительница Москвы, владеющая квартирой в Хамовниках, сдала ее в аренду и через два месяца случайно увидела в интернете объявление о продаже этой недвижимости.
Обновлено в 15:13
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия
Анастасии Шевченко сократили срок домашнего ареста
Ростовской активистке Анастасии Шевченко сократили срок домашнего ареста до 20 июля текущего года, такое решение принял Ростовский областной суд.
Обновлено в 09:57
Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Финансы
Фондовый рынок США закрывается в минусе после заявления главы ФРС
Основные индексы Уолл-стрит заканчивают торги в минусе после заявления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, 25 июня передает агентство Reuters.
Обновлено в 16:55
Путешествия
Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал
Обновлено в 18:41
Космос
Появилось видео взрыва первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy
В Сети опубликовано видео взрыва при попытке приземления возвращаемой первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX.
Обновлено в 09:29