Футбол

Появилось фото домашней формы «Зенита» на следующий сезонЧемпионат 15:25

Сайт Footy Headlines опубликовал фотографии домашней формы санкт-петербургского «Зенита» на следующий сезон. Футболка выполнена в голубом цвете с геометрическим рисунком градиентных треугольников.
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В интернете появилось фото новой зенитовской формы

Советский спорт16:32

Footy Headlines показал домашнюю форму «Зенита» на следующий сезон

Бомбардир.ру15:32

Появилось фото домашней формы «Зенита» на следующий сезон

Чемпионат15:25

Какой будет форма «Зенита» в следующем сезоне. Уже есть фото

Спорт-Экспресс15:22

В Сети появились фото домашней формы «Зенита» на сезон-2019/20

Sport24.ru15:24

В интернете появилось фото домашней формы «Зенита» на сезон-2019/20

Sports.ru14:50

В сети появилось фото новой домашней формы «Зенита»

Soccer.ru09:15
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Политика

Порошенко закидали дымовыми шашками

Неизвестные начали бросать дымовые шашки во время выступления экс-президента Украины Петра Порошенко в городе Стрый во Львовской области.
Обновлено в 19:42
Шоу-бизнес

Где и почему телеведущая Лариса Гузеева живет отдельно от мужа

На майские праздники телеведущая Лариса Гузеева снималась в Москве в очередных выпусках программы «Давай поженимся», а её муж ресторатор Игорь Бухаров ездил отдыхать.
Обновлено в 17:02
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Политика

США призвали не допускать в ПАСЕ попавших под санкции россиян

Совет Европы не должен допускать к работе россиян, против которых введены санкции ЕС и США.
Обновлено в 12:58
Здоровье

Одиннадцать детей из Забайкалья прибыли в Москву на лечение

Первая группа детей из Забайкальского края в сопровождении родителей прибыла в Москву на лечение по программе Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям «Область здоровья».
Обновлено вчера в 22:05
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Авто

В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota

В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Шоу-бизнес

Валерия поздравила Егора Крида с 25-летием

Певица Валерия трогательно поздравила Егора Крида с юбилеем, опубликовав соответствующий пост на личной странице в сети Instagram.
Обновлено в 03:56
Футбол

Sky Sport сообщил о возможном возвращении Буффона в «Ювентус»

Отыгравший 17 лет за «Ювентус» 41-летний вратарь Джанлуиджи Буффон может вернуться в туринский футбольный клуб, передает Sky Sport не указывая источник информации.
Обновлено в 19:01
Технологии

На ЕГЭ разрешат искать информацию в интернете

На ЕГЭ по гуманитарным предметам в России планируется разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено в 19:06
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Политика

Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию МИД Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве

Обновлено в 11:31
Космос

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

Обновлено в 00:32
Хоккей

Россиянин Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто

Помимо российского защитника в Зал хоккейной славы включены трехкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Ги Карбонно, чех Вацлав Недомански, четырехкратная олимпийская чемпионка Хейли Уикенхайзер из Канады, а также генеральный менеджер "Питтсбурга" Джим Рутерфорд и тренер Джерри Йорк, являющийся самым успешным действующим наставником в Национальной ассоциации студенческого спорта.
Обновлено в 16:27
Политика

В России приготовились запретить грузинское вино

Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
Обновлено в 18:33
Общество

В Сан-Франциско запретили все виды электронных сигарет

Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили все виды электронных сигарет. Соответствующее решение принял городской совет.
Обновлено в 19:01
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Космос

На МКС испытали робота Astrobee

Обновлено вчера в 06:56
Театры

Скандал в Доронинском МХАТе дошел до Кремля

В МХАТ имени Горького отреагировали на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом обращении артистов и зрителей к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 09:58
Экономика

В ФРС заявили о возросших рисках для экономики США

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов Джером Пауэлл сообщил о возросших рисках для американской экономики.
Обновлено в 14:59
Здоровье

В инсценировке отравления обвинили Бари Алибасова

Гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявляет, что ряд несоответствий вырисовывается из истории отравления Алибасова.
Обновлено в 10:18
Общество

Россиянка случайно узнала о продаже своей квартиры через интернет

Жительница Москвы, владеющая квартирой в Хамовниках, сдала ее в аренду и через два месяца случайно увидела в интернете объявление о продаже этой недвижимости.
Обновлено в 15:13
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия

Анастасии Шевченко сократили срок домашнего ареста

Ростовской активистке Анастасии Шевченко сократили срок домашнего ареста до 20 июля текущего года, такое решение принял Ростовский областной суд.
Обновлено в 09:57
Общество

Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Финансы

Фондовый рынок США закрывается в минусе после заявления главы ФРС

Основные индексы Уолл-стрит заканчивают торги в минусе после заявления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, 25 июня передает агентство Reuters.
Обновлено в 16:55
Путешествия

Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

Обновлено в 18:41
Космос

Появилось видео взрыва первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy

В Сети опубликовано видео взрыва при попытке приземления возвращаемой первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX.
Обновлено в 09:29
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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