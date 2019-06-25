Появилось фото домашней формы «Зенита» на следующий сезонЧемпионат 15:25

Сайт Footy Headlines опубликовал фотографии домашней формы санкт-петербургского «Зенита» на следующий сезон. Футболка выполнена в голубом цвете с геометрическим рисунком градиентных треугольников.

Спорт день за днем

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Политика Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.

Политика США призвали не допускать в ПАСЕ попавших под санкции россиян Совет Европы не должен допускать к работе россиян, против которых введены санкции ЕС и США.

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Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.

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Технологии На ЕГЭ разрешат искать информацию в интернете На ЕГЭ по гуманитарным предметам в России планируется разрешить поиск информации в интернете.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Алла Покровская Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.

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Политика Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию МИД Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.

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Театры Скандал в Доронинском МХАТе дошел до Кремля В МХАТ имени Горького отреагировали на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом обращении артистов и зрителей к президенту России Владимиру Путину.

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Здоровье В инсценировке отравления обвинили Бари Алибасова Гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявляет, что ряд несоответствий вырисовывается из истории отравления Алибасова.

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Общество Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.

Финансы Фондовый рынок США закрывается в минусе после заявления главы ФРС Основные индексы Уолл-стрит заканчивают торги в минусе после заявления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, 25 июня передает агентство Reuters.