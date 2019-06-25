Футбол

Появилось фото домашней формы «Зенита» на следующий сезонЧемпионат 15:25

Сайт Footy Headlines опубликовал фотографии домашней формы санкт-петербургского «Зенита» на следующий сезон. Футболка выполнена в голубом цвете с геометрическим рисунком градиентных треугольников.
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В интернете появилось фото новой зенитовской формы

Советский спорт16:32

В Сети появились фото домашней формы «Зенита» на сезон-2019/20

Sport24.ru15:24

В сети появилось фото новой домашней формы «Зенита»

Soccer.ru09:15

Какой будет форма «Зенита» в следующем сезоне. Уже есть фото

Спорт-Экспресс15:22

Footy Headlines показал домашнюю форму «Зенита» на следующий сезон

Бомбардир.ру15:32

В интернете появилось фото домашней формы «Зенита» на сезон-2019/20

Sports.ru14:50

Появилось фото домашней формы «Зенита» на следующий сезон

Чемпионат15:25
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Политика

Лавров и Маас поучаствуют в «Петербургском диалоге» в ФРГ

Министры иностранных дел Германии и России Хайко Маас и Сергей Лавров поучаствуют в ежегодном заседании форума общественности «Петербургский диалог», который пройдёт 18—20 июля в немецком Петерсберге.
Обновлено в 14:01
Наука

Метильная группа помогла эффективно вымыть уран из организма

В результате экспериментов ученые обнаружили, что комплексующий агент почти полностью (99,5 процентов) вымывал уран из клеток в лабораторных условиях, а степень выведения из живого организма оказалась ниже лишь на десять процентов и не зависела от времени начала терапии.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Мосгорсуд признал законным продление ареста Абызову

Обновлено в 12:52
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес

Дана Борисова призвала спасать Марину Хлебникову

На своей странице в Instagram Дана Борисова призвала спасть Марину Хлебникову. Впрочем, пока неясно, как телеведущая собирается это делать.
Обновлено в 12:20
Политика

Украина пожаловалась G20 на Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал G-20 повлиять на Россию с целью освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 16:36
Политика

Названа первая зарплата Зеленского на посту президента

Обновлено в 16:05
Армия и оружие

В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД

НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Полиция назвала число пострадавших от действий московского отравителя

От действий мужчины, подозреваемого в отравлении жителей Москвы газировкой, пострадали не менее 10 человек.
Обновлено в 15:45
Экономика

ФАС заблокировала покупку Brunswick Rail

ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.
Обновлено в 11:09
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Авто

Появились первые изображения обновленного Skoda Kodiaq

На прошлой неделе Skoda приступила к тестам обновленного кроссовера Kodiaq – тестовый прототип новинки оперативно засняли фотошпионы.
Обновлено в 12:38
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
Футбол

«Спартак» не взял Боккетти на сбор в Австрию

Главный тренер «Спартак» Олег Кононов взял на сбор в Австрию 29 футболистов, сообщается на официальном сайте красно-белых.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

В Иллинойсе легализовали марихуану

Американский штат Иллинойс стал 11-м штатом США, где легализовали марихуану, сообщил губернатор штата Джей Роберт Прицкер.
Обновлено в 15:36
Транспорт

Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД

Пленум Верховного суда своим постановлением разъяснил нижестоящим судам нюансы применения 12-й главы КоАП, в которой прописаны санкции за нарушения ПДД.
Обновлено в 05:20
Общество

Росреестр изменил информацию об особняке главы московского ФСБ

Росреестр внес поправки через несколько дней после публикации совместного расследования ряда изданий, в которой говорилось об особняках офицеров ФСБ.
Обновлено в 05:00
Политика

Роспотребнадзор забродил вокруг вина

Получить оперативный комментарий в минсельхозе Грузии не удалось. В Auchan сообщили "Ъ", что грузинские вина занимают не более 8% категории.
Обновлено в 14:16
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия

Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете

Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Смена образа: Глафира Тарханова обновила цвет волос

Глафира Тарханова любит шокировать подписчиков своими образами. Так, в начале мая она удивила поклонников ультракороткой стрижкой.
Обновлено в 15:07
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Политика

Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны

Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую российской делегации участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 14:24
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллинной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Спорт

Брейк-данс и скейтбординг включили в программу Олимпиады-2024 в Париже

Брейк-данс, скейтбординг, скалолазание и серфинг предварительно включены в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Обновлено в 15:14
Экономика

Группа «Аэрофлот» за 5 месяцев увеличила перевозку пассажиров на 14,6%

За пять месяцев 2019 года группа "Аэрофлот" перевезла 22,5 млн пассажиров, что на 14,6% превышает результат аналогичного периода 2018 года.
Обновлено в 10:07
Происшествия

В Испании ссора детей спровоцировала массовые беспорядки

Восьмилетний мальчик ударил ровесницу. За девочку вступились её мать и отец и набросились на родителей обидчика.
Обновлено в 11:30
Футбол

Хазри отказался переходить из «Сент-Этьена» в «Краснодар»

Обновлено в 15:58
Происшествия

Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО

Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 13:48
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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