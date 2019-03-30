Футбол
Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезонSoccer.ru вчера в 17:46
В сети появилось фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.
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В интернете появилось фото домашней формы «МЮ» на сезон-2019/20. Эмблема – черно-золотая
Sports.ruвчера в 14:34
Форма «МЮ» на сезон-2019/20 будет посвящена легендарному финалу с «Баварией»
Eurosport.ruвчера в 15:48
В Сети появились изображения новой домашней формы «МЮ» с черно-золотой эмблемой
Sport24.ruвчера в 16:10
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
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Происшествия
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Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
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Пентагон вернулся к стратегии времен «холодной войны»
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В Ростове на 14 лет осудили мужчину за жестокое убийство сына
Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, около года назад 34 летний житель Белокалитвенского района, находясь в нетрезвом состоянии, нанес несколько ударов своему малолетнему ребенку, лежащему в кроватке.
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Технологии
«Яндекс» занял 14% рынка «умных» колонок в Центральной и Восточной Европе
В Canalys пояснили, что по сравнению с рынками Китая и США в Центральной и Восточной Европе, а особенно для России, «умные» колонки — достаточно новое явление.
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Алла Боголепова о том, почему мы верим во что угодно, кроме науки
Гундосила она страшно, как любой простуженный человек.
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Экономика
С 1 апреля изменятся пенсии, НДС и ОСАГО
С 1 апреля этого года в России вступит в силу ряд новых законов. Изменения коснутся социальных пенсий, расчёта НДС и полиса ОСАГО.
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Apple официально отказалась от выпуска зарядки AirPower
Apple официально отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower.
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Хоккей
«Авангард» победил «Салават Юлаев» в первом матче финала «Востока»
Счет в первом периоде открыл форвард хозяев Тэйлор Бек. Во втором периоде Захар Арзамасцев сравнял счет.
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Настасья Самбурская засрала съемную квартиру
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Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
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Стоимость проекта по постройке метрополитена в Красноярске с учетом беспилотной части составит порядка 65 млрд руб. Об этом РБК на Красноярском экономическом форуме заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 07:54
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Момент страшного ДТП на Невском проспекте в Петербурге попал на видео
Регистратор очевидца запечатлел момент столкновения трех транспортных средств, произошедшего около 7 часов утра в субботу, 30 марта, на пересечении Невского и Литейного проспектов в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Завершающий этап госиспытаний ЗРК «Витязь» проходит на полигоне Ашулук
На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".
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Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский
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Авто
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Российский фильм «Спасти Ленинград» покажут в США
Российская военная драма «Спасти Ленинград» выйдет на экраны кинотеатров США и Германии.
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В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
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«Барселона» установила ценник на Умтити
Защитник сборной Франции Самюэль Умтити может покинуть «Барселону» летом 2019 года.
Обновлено в 04:45
Баскетбол
Бывший защитник ЦСКА может стать генменеджером «Нью-Орлеана»
Бывший защитник ЦСКА Траджан Лэнгдон, ныне являющийся помощником генменеджера "Бруклина", входит в число кандидатов на пост генменеджера "Нью-Орлеана".
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Гаджеты
Цена на iPhone X в России упала ниже психологической отметки
Стоит отметить, что на старте продаж iPhone X в России стоил от 80 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 16:28
Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в России
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
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Политика
Хизер Науэрт покинула свой пост в госдепе США
Хизер Науэрт завершила свою работу на посту официального представителя госдепартамента США, заявил госсекретарь страны Майк Помпео на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 20:01
Армия и оружие
В Минобороны планируют к июлю получить патент на обновленную систему испытания ракет
Патент на модернизированный комплекс испытаний головных частей ракет и космических аппаратов на радиационную стойкость планирует получить летом 12-й Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны России.
Обновлено вчера в 18:07