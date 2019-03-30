Футбол

Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезонSoccer.ru вчера в 17:46

В сети появилось фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.
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В Сеть слили фото новой формы «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ruвчера в 17:42

Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон

Чемпионатвчера в 17:09

В интернете появилось фото домашней формы «МЮ» на сезон-2019/20. Эмблема – черно-золотая

Sports.ruвчера в 14:34

Логотип «МЮ» на новой форме будет почти черным. Фото

Спорт-Экспрессвчера в 15:45

Форма «МЮ» на сезон-2019/20 будет посвящена легендарному финалу с «Баварией»

Eurosport.ruвчера в 15:48

В Сети появились изображения новой домашней формы «МЮ» с черно-золотой эмблемой

Sport24.ruвчера в 16:10

В интернете опубликовали фото формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20

Бомбардир.рувчера в 10:11
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Музыка

В Тамбове дали старт фестивалю Рахманинова

Обновлено вчера в 14:33
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Общество

Метеоролог рассказал о погоде в Москве в первую неделю апреля

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал, какая погода ждёт жителей столичного региона на грядущей неделе.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом

Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

Пентагон вернулся к стратегии времен «холодной войны»

Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес

Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой вышел на сцену в Израиле

Об успехах сына Утяшева рассказала в своем блоге в Instagram – экс-спортсменка отметила, что сыну на сцене понравилось, и он не испытывал дискомфорта.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Виновник смертельной аварии на Можайке доставлен в Москву из Грозного

Виновный в ДТП с двумя погибшими Муслим Джамбеков доставлен в Москву из Грозного, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Происшествия

В Ростове на 14 лет осудили мужчину за жестокое убийство сына

Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, около года назад 34 летний житель Белокалитвенского района, находясь в нетрезвом состоянии, нанес несколько ударов своему малолетнему ребенку, лежащему в кроватке.
Обновлено в 03:40
Технологии

«Яндекс» занял 14% рынка «умных» колонок в Центральной и Восточной Европе

В Canalys пояснили, что по сравнению с рынками Китая и США в Центральной и Восточной Европе, а особенно для России, «умные» колонки — достаточно новое явление.
Обновлено в 03:01
Здоровье

Алла Боголепова о том, почему мы верим во что угодно, кроме науки

Гундосила она страшно, как любой простуженный человек.
Обновлено в 02:26
Экономика

С 1 апреля изменятся пенсии, НДС и ОСАГО

С 1 апреля этого года в России вступит в силу ряд новых законов. Изменения коснутся социальных пенсий, расчёта НДС и полиса ОСАГО.
Обновлено 28 марта в 02:41
Гаджеты

Apple официально отказалась от выпуска зарядки AirPower

Apple официально отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower.
Обновлено вчера в 16:11
Хоккей

«Авангард» победил «Салават Юлаев» в первом матче финала «Востока»

Счет в первом периоде открыл форвард хозяев Тэйлор Бек. Во втором периоде Захар Арзамасцев сравнял счет.
Обновлено вчера в 15:22
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская засрала съемную квартиру

Обновлено в 04:27
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Общество

Губернатор назвал стоимость строительства метро в Красноярске

Стоимость проекта по постройке метрополитена в Красноярске с учетом беспилотной части составит порядка 65 млрд руб. Об этом РБК на Красноярском экономическом форуме заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Сбежавший военнослужащий в Тверской области найден мертвым

В Тверской области нашли мертвым военнослужащего, который сбежал 29 марта с территории воинской части в Ржевском районе.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия

Момент страшного ДТП на Невском проспекте в Петербурге попал на видео

Регистратор очевидца запечатлел момент столкновения трех транспортных средств, произошедшего около 7 часов утра в субботу, 30 марта, на пересечении Невского и Литейного проспектов в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Завершающий этап госиспытаний ЗРК «Витязь» проходит на полигоне Ашулук

На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".
Обновлено вчера в 09:37
Общество

Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

Обновлено вчера в 17:32
Авто

Обновленная Chevrolet Niva получила модную медиасистему с навигацией

Цены на обновленную Chevrolet Niva в комплектациях GLC Multimedia и LEM начинаются от 810 000 рублей.
Обновлено вчера в 05:28
Кино

Российский фильм «Спасти Ленинград» покажут в США

Российская военная драма «Спасти Ленинград» выйдет на экраны кинотеатров США и Германии.
Обновлено вчера в 13:30
Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Футбол

«Барселона» установила ценник на Умтити

Защитник сборной Франции Самюэль Умтити может покинуть «Барселону» летом 2019 года.
Обновлено в 04:45
Баскетбол

Бывший защитник ЦСКА может стать генменеджером «Нью-Орлеана»

Бывший защитник ЦСКА Траджан Лэнгдон, ныне являющийся помощником генменеджера "Бруклина", входит в число кандидатов на пост генменеджера "Нью-Орлеана".
Обновлено в 02:58
Гаджеты

Цена на iPhone X в России упала ниже психологической отметки

Стоит отметить, что на старте продаж iPhone X в России стоил от 80 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 16:28
Общество

Названы наиболее стабильные сферы труда в России

Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Политика

Хизер Науэрт покинула свой пост в госдепе США

Хизер Науэрт завершила свою работу на посту официального представителя госдепартамента США, заявил госсекретарь страны Майк Помпео на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 20:01
Армия и оружие

В Минобороны планируют к июлю получить патент на обновленную систему испытания ракет

Патент на модернизированный комплекс испытаний головных частей ракет и космических аппаратов на радиационную стойкость планирует получить летом 12-й Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны России.
Обновлено вчера в 18:07
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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