Футбол
Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезонSoccer.ru вчера в 17:46
В сети появилось фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.
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В интернете появилось фото домашней формы «МЮ» на сезон-2019/20. Эмблема – черно-золотая
Sports.ruвчера в 14:34
Форма «МЮ» на сезон-2019/20 будет посвящена легендарному финалу с «Баварией»
Eurosport.ruвчера в 15:48
В Сети появились изображения новой домашней формы «МЮ» с черно-золотой эмблемой
Sport24.ruвчера в 16:10
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:50, Ашберн
Энергетика
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Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Соединенные Штаты убедили ряд нефтетрейдеров сократить, а в некоторых случаях даже прекратить торговлю нефтью из Венесуэлы.
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Компания Apple решила отказаться от планов выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower.
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Медведев высказался против беспредела в Интернете
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Форвард «Салавата» оскорблял судей во время матча с «Авангардом»
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Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США
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Здоровье
Ученые выяснили, о чем говорят частые ночные походы в туалет
Люди, постоянно просыпающиеся ночью от неудержимого желания справить нужду, делают это по двум причинам – из-за злоупотребления солью и необычно высокого артериального давления.
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Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
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Экономика
Трамп обвинил ФРС в замедлении мировой экономики
Президент США Дональд Трамп назвал действия Федеральной резервной системы (ФРС) главной причиной замедления мировой экономики.
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Политика
В Словакии начался второй тур президентских выборов
В Словакии начался второй тур президентских выборов, в ходе которых граждане должны будут проголосовать за одного из двух кандидатов: замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича и адвоката Зузану Чапутову.
Обновлено в 02:14
Политика
Трамп сократит прямую поддержку центральноамериканским странам
Президент США Дональд Трамп отдал указание сократить прямую поддержку странам так называемого северного треугольника: Сальвадору, Гондурасу и Гватемале, сообщил телеканал ABC News.
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Наука
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Обновлено 28 марта в 08:00
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Ведущая «Орла и решки» Бадоева отказалась от украинского гражданства
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
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ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих
Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, допущенную создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления в Вашингтоне.
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Обновлено вчера в 22:34
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Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружие
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
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Армия и оружие
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В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено 28 марта в 23:00
Происшествия
Пять человек погибли при взрыве на фабрике в Китае
Пять человек погибли и трое пострадали при взрыве на фабрике в провинции Шаньдун на востоке Китая.
Обновлено в 02:22
Происшествия
В Москве неизвестные избили охранника фирмы и похитили более 6 млн руб
Неизвестные избили охранника фирмы, которая занимается торговлей косметикой, и похитили из офиса организации на юге Москвы более 6 млн руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
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США подготовили новые санкции против России
Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
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Армия и оружие
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Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
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Авто
Главный дизайнер BMW перешел в Rolls-Royce
В сентябре 2018 г. стало известно, что он назначен вице-президентом по дизайну и главным креативным директором китайского автопроизводителя FAW, а основной обязанностью Тейлора стала разработка стиля для люксового бренда Hongqi (лимузины «Красное знамя»).
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Политика
Медведев и члены правительства подали декларации о доходах за 2018 год
В сообщении сказано, что премьер-министр Дмитрий Медведев, а также члены российского правительства подали декларацию о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за минувший год согласно указу российского президента от 18 мая 2009 года №558.
Обновлено вчера в 13:23