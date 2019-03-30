Футбол

Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезонЧемпионат 17:09

Ресурс Footy Headlines опубликовал фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20. Традиционно она будет выполнена в красном цвете.
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В Сеть слили фото новой формы «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru17:42

Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон

Чемпионат17:09

В интернете появилось фото домашней формы «МЮ» на сезон-2019/20. Эмблема – черно-золотая

Sports.ru14:34

Логотип «МЮ» на новой форме будет почти черным. Фото

Спорт-Экспресс15:45

Форма «МЮ» на сезон-2019/20 будет посвящена легендарному финалу с «Баварией»

Eurosport.ru15:48

В Сети появились изображения новой домашней формы «МЮ» с черно-золотой эмблемой

Sport24.ru16:10

В интернете опубликовали фото формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20

Бомбардир.ру10:11
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Экономика

США убедили ряд нефтетрейдеров прекратить торговлю нефтью из Венесуэлы

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Соединенные Штаты убедили ряд нефтетрейдеров сократить, а в некоторых случаях даже прекратить торговлю нефтью из Венесуэлы.
Обновлено в 14:15
Хоккей

Форвард «Салавата» оскорблял судей во время матча с «Авангардом»

Обновлено в 17:09
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Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях

Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото

25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
Обновлено в 11:54
Игры

Снова на Пандору: Gearbox анонсировали Borderlands 3

Напомним, что Borderlands — серия научно-фантастических шутеров от первого лица, действие которых происходит на вымышленной планете Пандора.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Под Киевом горит предприятие, где производят военное обмундирование

В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.
Обновлено в 17:32
Происшествия

В Купчино двор колледжа петербургской моды украсил фонтан кипятка

Обновлено в 02:42
Политика

Пашинян оценил встречу с Алиевым по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене.
Обновлено в 10:17
Кино

Снятый по сценарию Говорухина фильм «На Париж» выйдет на экраны 9 мая

Обновлено в 08:27
Армия и оружие

В России создают уникальный высокоточный артиллерийский снаряд

В России создают высокоточный управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, который не имеет аналогов в мире, заявил управляющий директор предприятия-разработчика боеприпаса КБ Точмаш им. Нудельмана Валерий Макеев.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге

Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Наука

Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры

Экологический ущерб от созданного Китаем искусственного острова оказался в 200 раз больше, нежели сам остров.
Обновлено в 11:51
Политика

Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в Верховном суде

Дмитрий Гудков Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти (Клишаса).
Обновлено в 13:38
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о плановом полёте двух Ту-160

Ранее в Великобритании сообщили, что истребители ВВС сопровождали российские Ту-160 вблизи воздушного пространства страны.
Обновлено в 16:01
Политика

Организаторы прямого эфира с Медведевым отключили комментарии к видео

Организаторы отключили комментарии к видео с прямым эфиром.
Обновлено в 09:36
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Финансы

Bloomberg (США): Россия избавляется от долларов США и накапливает золото (Bloomberg)

Стремление Владимира Путина разорвать зависимость России от американского доллара вызвало настоящую золотую лихорадку.
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Игры

В Star Citizen появились играбельные женщины

Обновлено в 17:09
Спорт

Загитова выступала на чемпионате России с сильным ожогом ноги

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступала на чемпионате России в Саранске с сильным ожогом ноги.
Обновлено в 08:16
Политика

Валентину Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко награждена орденом Святого Апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:38
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

Обновлено в 01:07 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.
Обновлено в 17:39
Происшествия

В Татарстане назвали причину отравления детей в бассейне

Обновлено в 13:06
Армия и оружие

США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B

ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
Обновлено в 00:22
Технологии

Роскомнадзор пригрозил блокировкой десяти VPN-сервисам

Роскомнадзор потребовал подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС) владельцев 10 VPN-сервисов, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 13:39
Наука

Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя

Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

В Ингушетии распустили батальон ППС, вставший на сторону митингующих

Обновлено в 07:17
Армия и оружие

Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии

Центр по примирению враждующих сторон получил информацию о том, что боевики в провинции Идлиб при поддержке сотрудников спецслужб Франции и Бельгии готовят инсценировку химической атаки, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
Обновлено в 15:25
Технологии

Новые тарифы Билайн: безлимитный интернет за 99 рублей, пакетный тариф без абонентской платы и спецпредложение для Интернета вещей

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) представляет новые флагманские тарифы «Анлим» и «Супер Анлим» с безлимитным интернетом и пакетом минут по всей России, пакетный тариф без абонентской платы и другие предложения для новых клиентов.
Обновлено вчера в 05:55
Политика

Бутину могут депортировать из США в день приговора

Обновлено в 16:09
Здоровье

В США впервые пересадили почку от ВИЧ-инфицированного донора

Врачи впервые пересадили орган от живого ВИЧ-инфицированного донора ВИЧ-инфицированному пациенту.
Обновлено в 07:37
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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