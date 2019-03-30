Футбол
Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезонЧемпионат 17:09
Ресурс Footy Headlines опубликовал фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20. Традиционно она будет выполнена в красном цвете.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
Экономика
США убедили ряд нефтетрейдеров прекратить торговлю нефтью из Венесуэлы
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Соединенные Штаты убедили ряд нефтетрейдеров сократить, а в некоторых случаях даже прекратить торговлю нефтью из Венесуэлы.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях
Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото
25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
Обновлено в 11:54
Игры
Снова на Пандору: Gearbox анонсировали Borderlands 3
Напомним, что Borderlands — серия научно-фантастических шутеров от первого лица, действие которых происходит на вымышленной планете Пандора.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Под Киевом горит предприятие, где производят военное обмундирование
В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.
Обновлено в 17:32
Политика
Пашинян оценил встречу с Алиевым по Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
В России создают уникальный высокоточный артиллерийский снаряд
В России создают высокоточный управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, который не имеет аналогов в мире, заявил управляющий директор предприятия-разработчика боеприпаса КБ Точмаш им. Нудельмана Валерий Макеев.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Наука
Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры
Экологический ущерб от созданного Китаем искусственного острова оказался в 200 раз больше, нежели сам остров.
Обновлено в 11:51
Политика
Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в Верховном суде
Дмитрий Гудков Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти (Клишаса).
Обновлено в 13:38
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о плановом полёте двух Ту-160
Ранее в Великобритании сообщили, что истребители ВВС сопровождали российские Ту-160 вблизи воздушного пространства страны.
Обновлено в 16:01
Политика
Организаторы прямого эфира с Медведевым отключили комментарии к видео
Организаторы отключили комментарии к видео с прямым эфиром.
Обновлено в 09:36
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Финансы
Bloomberg (США): Россия избавляется от долларов США и накапливает золото (Bloomberg)
Стремление Владимира Путина разорвать зависимость России от американского доллара вызвало настоящую золотую лихорадку.
Обновлено в 09:42
Игры
В Star Citizen появились играбельные женщины
Обновлено в 17:09
Спорт
Загитова выступала на чемпионате России с сильным ожогом ноги
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступала на чемпионате России в Саранске с сильным ожогом ноги.
Обновлено в 08:16
Политика
Валентину Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко награждена орденом Святого Апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:38
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 01:07 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.
Обновлено в 17:39
Происшествия
В Татарстане назвали причину отравления детей в бассейне
Обновлено в 13:06
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
Обновлено в 00:22
Технологии
Роскомнадзор пригрозил блокировкой десяти VPN-сервисам
Роскомнадзор потребовал подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС) владельцев 10 VPN-сервисов, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 13:39
Наука
Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Обновлено вчера в 16:56
Армия и оружие
Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии
Центр по примирению враждующих сторон получил информацию о том, что боевики в провинции Идлиб при поддержке сотрудников спецслужб Франции и Бельгии готовят инсценировку химической атаки, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
Обновлено в 15:25
Технологии
Новые тарифы Билайн: безлимитный интернет за 99 рублей, пакетный тариф без абонентской платы и спецпредложение для Интернета вещей
ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) представляет новые флагманские тарифы «Анлим» и «Супер Анлим» с безлимитным интернетом и пакетом минут по всей России, пакетный тариф без абонентской платы и другие предложения для новых клиентов.
Обновлено вчера в 05:55
Политика
Бутину могут депортировать из США в день приговора
Обновлено в 16:09
Здоровье
В США впервые пересадили почку от ВИЧ-инфицированного донора
Врачи впервые пересадили орган от живого ВИЧ-инфицированного донора ВИЧ-инфицированному пациенту.
Обновлено в 07:37