Футбол
Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезонЧемпионат 17:09
Ресурс Footy Headlines опубликовал фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20. Традиционно она будет выполнена в красном цвете.
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Шоу-бизнес
Юлианна Караулова расстроила фанатов
Обновлено в 18:46
Армия и оружие
Болгария отказалась открывать базы НАТО на своей территории
Вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что страна не намерена открывать на своей территории базы НАТО.
Обновлено в 14:04
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Политика
Сербия начинает строить свой участок «Турецкого потока»
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что работы на сербском участке газопровода «Турецкий поток» начнутся со дня на день.
Обновлено в 19:03
Шоу-бизнес
Подольская поздравила Преснякова с днем рождения фотографией в трусах
36-летняя Наталья Преснякова напомнила о дне рождения мужа и поклонникам в соцсети, где написала много приятных слов для супруга.
Обновлено в 08:29
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено в 16:17
Здоровье
Обезьяны атаковали больницу и оставили пациентов без еды
Обновлено в 07:44
Политика
Венесуэла получила 65 тонн медикаментов от Китая
Венесуэла в пятницу получила 65 тонн медикаментов от Китая, сообщило гостелевидение латиноамериканской страны со ссылкой на вице-президента Венесуэлы Тарека Эль-Айссами.
Обновлено в 17:56
Финансы
Долги россиян приблизились к историческому рекорду
Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10
Общество
Подсветку Кремля погасят в «Час Земли»
Подсветка Кремля и ещё более 2 тысяч зданий Москвы погаснет в ходе международной экологической акции "Час Земли" в субботу в 20.30, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
Обновлено в 00:21
Политика
Путин наградил спикера Совфеда Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Глава государства подписал указ о награждении спикера верхней палаты парламента орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 07:34
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью изданию "Гордон" объяснил, почему жевал галстук во время телевизионного эфира в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
Обновлено в 19:49
Армия и оружие
США предостерегли другие страны от размещения военных в Венесуэле
Ранее российский МИД заявил, что нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительствами стран о военно- техническом сотрудничестве.
Обновлено в 11:15
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 01:52 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.
Обновлено в 17:39
Общество
В Якутии запретили работать мигрантам
Обновлено вчера в 06:15
Политика
Бутину могут депортировать из США в день приговора
Обновлено в 16:07
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Экономика
ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей
Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".
Обновлено в 14:25
Экономика
Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России
По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название «инвестиционного кодекса».
Обновлено в 04:01
Религия
В 2019 году отменяется третья Родительская суббота Великого поста
Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста, если нет изменений в церковном богослужебном календаре.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссе
Обновлено в 12:42
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Политика
В Вене завершились переговоры Пашиняна с Алиевым по Карабаху
Обновлено в 09:42
Политика
Медведев прокомментировал дело Абызова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Общество
Письмо Эйнштейна о «безумии Гитлера» ушло с молотка
Всего на аукционах Нейта Д. Сандерса в Лос-Анджелесе были выставлены восемь писем Эйнштейна.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Любовница режиссера Станислава Говорухина борется за его наследство
Любовница режиссера Станислава Говорухина актриса Анастасия Мартцинковская решила через суд побороться за наследство кинематографиста.
Обновлено вчера в 10:05