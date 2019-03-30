Футбол

Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезонЧемпионат 17:09

Ресурс Footy Headlines опубликовал фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20. Традиционно она будет выполнена в красном цвете.
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В Сеть слили фото новой формы «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru17:42

В интернете опубликовали фото формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20

Бомбардир.ру10:11

В Сети появились изображения новой домашней формы «МЮ» с черно-золотой эмблемой

Sport24.ru16:10

Логотип «МЮ» на новой форме будет почти черным. Фото

Спорт-Экспресс15:45

Форма «МЮ» на сезон-2019/20 будет посвящена легендарному финалу с «Баварией»

Eurosport.ru15:48

В интернете появилось фото домашней формы «МЮ» на сезон-2019/20. Эмблема – черно-золотая

Sports.ru14:34

Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон

Чемпионат17:09
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Юлианна Караулова расстроила фанатов

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Вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что страна не намерена открывать на своей территории базы НАТО.
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Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
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Политика

Сербия начинает строить свой участок «Турецкого потока»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что работы на сербском участке газопровода «Турецкий поток» начнутся со дня на день.
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Подольская поздравила Преснякова с днем рождения фотографией в трусах

36-летняя Наталья Преснякова напомнила о дне рождения мужа и поклонникам в соцсети, где написала много приятных слов для супруга.
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Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
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Венесуэла получила 65 тонн медикаментов от Китая

Венесуэла в пятницу получила 65 тонн медикаментов от Китая, сообщило гостелевидение латиноамериканской страны со ссылкой на вице-президента Венесуэлы Тарека Эль-Айссами.
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Финансы

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Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
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Новый клип группы Rammstein вызвал волну негодования в Германии

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Подсветку Кремля погасят в «Час Земли»

Подсветка Кремля и ещё более 2 тысяч зданий Москвы погаснет в ходе международной экологической акции "Час Земли" в субботу в 20.30, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
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Политика

Путин наградил спикера Совфеда Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Глава государства подписал указ о награждении спикера верхней палаты парламента орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 07:34
Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью изданию "Гордон" объяснил, почему жевал галстук во время телевизионного эфира в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
Обновлено в 19:49
Армия и оружие

США предостерегли другие страны от размещения военных в Венесуэле

Ранее российский МИД заявил, что нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительствами стран о военно- техническом сотрудничестве.
Обновлено в 11:15
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

Обновлено в 01:52 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.
Обновлено в 17:39
Общество

В Якутии запретили работать мигрантам

Обновлено вчера в 06:15
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Бутину могут депортировать из США в день приговора

Обновлено в 16:07
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
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ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей

Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".
Обновлено в 14:25
Экономика

Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России

По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название «инвестиционного кодекса».
Обновлено в 04:01
Религия

В 2019 году отменяется третья Родительская суббота Великого поста

Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста, если нет изменений в церковном богослужебном календаре.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия

Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссе

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Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
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В Вене завершились переговоры Пашиняна с Алиевым по Карабаху

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
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Стало известно, из‐за какого сбоя разбился Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии

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Любовница режиссера Станислава Говорухина борется за его наследство

Любовница режиссера Станислава Говорухина актриса Анастасия Мартцинковская решила через суд побороться за наследство кинематографиста.
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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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