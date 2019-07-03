Рядом с субмариной находится небольшой спасательный буксир. Судя по подписям к фотографиям, на них изображена атомная подводная лодка спецназначения проекта 09786 "Оренбург", носитель глубоководной станции проекта 10831.

Происшествия Восстановлена хронология аварии на «Лошарике» Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.

Недвижимость Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет.

Политика В МИД объяснили, почему диалог с США по ДРСМД не увенчался успехом Вернуться к предметному обсуждению с США путей урегулирования встречных претензий по ДРСМД не получается из-за принципиальных расхождений, заявил в четверг РИА Новости глава департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД Hjccbb Владимир Ермаков, находящийся с визитом в Вашингтоне.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20 человек Оперативный штаб по ликвидации ЧС управления МЧС по Иркутской области огласил новые данные о числе погибших в результате паводка.

Политика Путин объяснил, в чем ключевое отличие России от США Президент РФ Владимир Путин заявил, что в отличие от США и некоторых их союзников Россия не вмешивается в дела других государств.

Общество Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.

Общество Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.

Технологии Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.

Политика ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.

Шоу-бизнес Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.

Политика Путин освободил от должности трех генералов Президент Владимир Путин освободил от должностей трех генералов.

Происшествия В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.

Общество В Японии эвакуируют население Кагосимы из-за ливней Ранее сообщалось, что из-за угрозы наводнений ранее эвакуации подверглись жители других японских городов Кирисима (там были вывезены 125 тысяч человек) и Аира (около 77 тысяч человек).

Энергетика Кабмин освободит трейдеров от уплаты экспортных пошлин на нефть с месторождений с НДД Согласно законопроекту, предлагается распространить льготы по уплате вывозной таможенной пошлины на нефть, добытую на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки, не только на компанию-недропользователя, но также и на другие организации, которые экспортируют такую нефть.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Шоу-бизнес Футболист Аршавин развелся с женой Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной.

Интернет Произошел сбой в работе WhatsApp, Instagram и Facebook В среду в России и других странах мира произошел сбой в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Instagram и Facebook, свидетельствуют данные сайта DownDetector.

Происшествия Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.

Общество Власти Иркутской области оценили ущерб от паводка Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд руб. Об этом, как говорится в сообщении на сайте правительства региона, губернатор Сергей Левченко проинформировал президента Владимира Путина, а также членов правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, которую возглавляет вице-премьер Виталий Мутко.

Политика В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.