Происшествия
Появилась фотография подводной лодки «Лошарик» после гибели моряковЦарьград 19:36
Рядом с субмариной находится небольшой спасательный буксир. Судя по подписям к фотографиям, на них изображена атомная подводная лодка спецназначения проекта 09786 "Оренбург", носитель глубоководной станции проекта 10831.
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Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
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В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
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Общество
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Обновлено в 03:34
Энергетика
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Согласно законопроекту, предлагается распространить льготы по уплате вывозной таможенной пошлины на нефть, добытую на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки, не только на компанию-недропользователя, но также и на другие организации, которые экспортируют такую нефть.
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Футбол
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Власти Иркутской области оценили ущерб от паводка
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Политика
В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту
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Британские врачи приняли смертельную болезнь пациентки за тонзиллит
Врачи из британского графства Суффолк перепутали анемию у пациентки с тонзиллитом, сообщают РИА Новости.
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